كولومبيا: إجلاء سكان من مدينة بعد حرق الشرطة كمية هائلة من الحشيش

جدة - نرمين السيد - اضطرت السلطات الكولومبية إلى إجلاء السكان من ضواحى مدينة فى شمال البلاد بعد قيام الشرطة بإحراق 1.5 طن من المخدرات المصادرة، الأمر الذى تحول إلى غيمة هائلة من دخان الحشيش، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.





وأحرقت الشرطة المخدرات بعد مصادرتها الثلاثاء 12 يوليو ما نجم عنه سحابة ضخمة من الدخان تسب اتجاه الريح فى انتقالها سريعاً إلى ضواحى مدينة ميديلين. وعند مشاهدة السحابة، أصيب السكان بالذعر معتقدين أن حريقاً كبيراً اندلع. ووصف أحد السكان قائلاً: "لقد شممنا رائحة دخان فظيع برائحة قوية من الماريجوانا". وعلى الرغم من أن حرق المخدرات كان بإشراف ضباط الشرطة والجيش وعناصر الإطفاء، إلا أنهم لم يحسبوا حساباً لاتجاه الرياح. لم يتسبب الدخان بأضرار على السكان على الرغم من إخلاء مبان بأكملها فى حالة من الذعر.

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