عاجل.. زلزال يضرب جنوب شرقى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - يذكر أن زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، قد تسبب فى تدمير عدد من المبانى فى إقليمى "خوست" و"باكتيكا" فى أفغانستان فى يونيو الماضى.

وقالت السلطات الأفغانية إن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب منطقة ريفية جبلية فى شرق البلاد، بالقرب من الحدود الباكستانية بلغ ألف قتيل و1500 مصاب.

ووقع مركز الزلزال على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست"، الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحثّت السلطات الأفغانية جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق إلى المنطقة على الفور للحيلولة دون وقوع كارثة.