بوتين: لا يستطيع الغرب عزل روسيا وإعادتها إلى الوراء

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه من المستحيل عزل روسيا عن بقية العالم، وذلك وسط تصاعد التوتر بين بلاده والدول الغربية على خلفية العملية العسكرية التى أطلقها على الأراضى الأوكرانية.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، اعتبر بوتين فى مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية، اليوم الاثنين، أن العقوبات التى تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية.

وقال بوتين إن "الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أى منتجات تقنية أجنبية".

كذلك أضاف أن "هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا"، مشيراً إلى أن بلاده لن تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقوداً إلى الوراء.

وقال بوتين إن روسيا سيتعين عليها تطوير شركات التكنولوجيا المحلية الخاصة بها.