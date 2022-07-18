بوتين: لا يستطيع الغرب عزل روسيا وإعادتها إلى الوراء

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، اعتبر بوتين فى مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية، اليوم الاثنين، أن العقوبات التى تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية.
وقال بوتين إن "الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أى منتجات تقنية أجنبية".
كذلك أضاف أن "هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا"، مشيراً إلى أن بلاده لن تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقوداً إلى الوراء.
وقال بوتين إن روسيا سيتعين عليها تطوير شركات التكنولوجيا المحلية الخاصة بها.
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