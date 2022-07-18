نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أكسيوس : واشنطن ضغطت على لبنان لانتقاد إرسال حزب الله مسيرات لمنصة غاز إسرائيلية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 18 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مصادر، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغطت على حكومة لبنان، لانتقاد إرسال "حزب الله"، مسيرات لمنصة غاز إسرائيلية"، وهي ومنصة "كاريش"،

كما ذكر المصدر أن إدارة بايدن تضغط على حكومة لبنان، للالتزام بحل الخلاف الحدودي البحري مع إسرائيل بالمفاوضات".

ويُذكر أنّ "حزب الله" أعلن في 7 تموز، اطلاق ثلاثِ مسيراتٍ غير مسلحةٍ ومن أحجامٍ مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية، لافتاً الى أن "المسيرات انجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة".

وردًا على ذلك، ذكر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أن "لبنان يعتبر أن اي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في اطاره،غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا نهيب بجميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والتزام ما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجوا".

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