نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الرئيس اللبناني : مسألة ترسيم الحدود ستنتهي قريبا لما فيه مصلحة الطرفين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 18 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج:- أثنى الرئيس اللبناني ميشال عون، بالجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إلى كل من مصر والعراق، مؤكدا أنها كانت إيجابية في النقاط التي بحثها حول استجرار الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية".

وفي حديث متلفز على محطة otv مساء اليوم، قال “عون”، "إن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، واننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الأمريكيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل".

وأضاف "إننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الامر، يجب على الطرفين ان يكونا راضيين على الحل، والا تتحول المسألة الى وضع يد لطرف على الآخر".

وختم "يمكنني القول ان المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، واعتقد اننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذي يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل، ولكن لا اعلم الوقت المحدد لهذا الحل. انما اعتقد اننا سنصل الى حل يرضي الجميع".

وكالات