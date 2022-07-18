ألمانيا: نعمل على تسليم توربين «نورد ستريم1» لروسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير رسمية، قالت المتحدثة باسم وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، اليوم الإثنين، إنها لا تستطيع تقديم أى معلومات حول مكان وجود التوربين أو موعد نقله إلى روسيا لأسباب تتعلق بقضايا أمنية، مشيرة إلى تصريحات شركة "سيمنز إنرجى" الألمانية للطاقة التى أوضحت أنه يجرى بذل كافة الجهود لضمان نقل التوربين واستخدامه فى أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد أرسلت كندا توربين "سيمنز إنيرجى" إلى ألمانيا، أمس الأحد، إذ يستخدم هذا التوربين لمحطة "بورتوفايا" الروسية لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم1"، وذلك بعدما تمت صيانته فى كندا.

ووفقًا لما نقلته الوكالة عن صحف روسية، تتوقع مصادر أن يصل التوربين إلى روسيا فى 24 يوليو الجارى، وسيستغرق إعداده فى الموقع ثلاثة أو أربعة أيام أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إنه بحسب معلومات الوزارة، تستخدم روسيا التوربين حتى الآن كذريعة، مضيفة فى الوقت ذاته "أنه توربين بديل، ومع ذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الذريعة وفقا لمعلوماتنا، فإن هذا التوربين عبارة عن توربين بديل كان مخصصًا للاستخدام فى سبتمبر المقبل".