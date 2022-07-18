تاريخ تخرج الثانوية العامة 1443 هذا العام حسب تصريحات وزارة التعليم السعودية

تاريخ تخرج الثانوية العامة 1443 للراغبين في التعرف على مواعيد الالتحاق ببرنامج الجامعات السعودية وتحديد التسجيل والقبول لحجز مقعد دراسي، إذ تعمل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية جاهدة على تطوير مستوى العملية التعليمية بكافةً تفاصيلها وتزويد الطلاب والطالبات بالمعلومات المطلوبة فور التخرج من الثانوية العامة للبدء في الاستعداد للتقديم في الجامعات السعودية لعام دراسي جديد.

تاريخ تخرج الثانوية العامة 1443

حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عددًا من الطرق المساعدة على معرفة تاريخ تخرج الثانوية العامة فور انتهاء الدراسة والحصول على الشهادة من خلال ما يلي:

يتم معرفة تاريخ التخرج للطلاب والطالبات عبر العنوان الخاص بالشهادة والمذكور خلاله سنة تخرج الطالب، حيث تُكتب السنة في الجهة الأعلى من الشهادة مثل “شهادة تخرج الثانوية العامة سنة (تاريخ التخرج).

أيضًا يتم التعرف على تاريخ التخرج من الجهة المختصة والحصول على اليوم والشهر الذي صدر خلالها شهادة الثانوية العامة، فمن خلال العنوان أسفل شهادة الثانوية العامة سيجد الشخص سنة التخرج تحديدًا عند توقيع الموظف المسؤول عن إصدار شهادة الثانوية.

متى موعد التسجيل في الجامعات السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية بأن مواعيد تسجيل القبول في الجامعات والكليات بعد الحصول على تاريخ تخرج الثانوية العامة 1443 سيتحدد على النحو التالي:

سوف يتم فتح باب التسجيل في الجامعات قبل بداية الترم الثاني الدراسي 1444.

سيكون موعد التسجيل المذكور أعلاه مختلف وفقًا لمواعيد الجامعات السعودية.

يستطيع الطالب التعرّف على مواعيد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بجامعات ومعاهد المملكة العربية السعودية.

شروط القبول والتسجيل بالجامعات السعودية

وفقًا لنظام الجامعات السعودية تم تحديد عدد من الشروط الواجب مراعاتها في الطلاب قبل التقدم للاستعلام عن مواعيد التسجيل لحجز مقعد دراسي وذلك فيما يلي: