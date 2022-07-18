نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ تخرج الثانوية العامة 1443 هذا العام حسب تصريحات وزارة التعليم السعودية في المقال التالي
تاريخ تخرج الثانوية العامة 1443 للراغبين في التعرف على مواعيد الالتحاق ببرنامج الجامعات السعودية وتحديد التسجيل والقبول لحجز مقعد دراسي، إذ تعمل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية جاهدة على تطوير مستوى العملية التعليمية بكافةً تفاصيلها وتزويد الطلاب والطالبات بالمعلومات المطلوبة فور التخرج من الثانوية العامة للبدء في الاستعداد للتقديم في الجامعات السعودية لعام دراسي جديد.
تاريخ تخرج الثانوية العامة 1443
حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عددًا من الطرق المساعدة على معرفة تاريخ تخرج الثانوية العامة فور انتهاء الدراسة والحصول على الشهادة من خلال ما يلي:
- يتم معرفة تاريخ التخرج للطلاب والطالبات عبر العنوان الخاص بالشهادة والمذكور خلاله سنة تخرج الطالب، حيث تُكتب السنة في الجهة الأعلى من الشهادة مثل “شهادة تخرج الثانوية العامة سنة (تاريخ التخرج).
- أيضًا يتم التعرف على تاريخ التخرج من الجهة المختصة والحصول على اليوم والشهر الذي صدر خلالها شهادة الثانوية العامة، فمن خلال العنوان أسفل شهادة الثانوية العامة سيجد الشخص سنة التخرج تحديدًا عند توقيع الموظف المسؤول عن إصدار شهادة الثانوية.
متى موعد التسجيل في الجامعات السعودية
أعلنت وزارة التعليم السعودية بأن مواعيد تسجيل القبول في الجامعات والكليات بعد الحصول على تاريخ تخرج الثانوية العامة 1443 سيتحدد على النحو التالي:
- سوف يتم فتح باب التسجيل في الجامعات قبل بداية الترم الثاني الدراسي 1444.
- سيكون موعد التسجيل المذكور أعلاه مختلف وفقًا لمواعيد الجامعات السعودية.
- يستطيع الطالب التعرّف على مواعيد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بجامعات ومعاهد المملكة العربية السعودية.
شروط القبول والتسجيل بالجامعات السعودية
وفقًا لنظام الجامعات السعودية تم تحديد عدد من الشروط الواجب مراعاتها في الطلاب قبل التقدم للاستعلام عن مواعيد التسجيل لحجز مقعد دراسي وذلك فيما يلي:
- حصول الطالب على ما لا يقل عن 60% للمجموع التراكمي لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- ألّا يمر على سنة التخرج لشهادة الثانوية أكثر من 3 سنوات بحد أقصى.
- يتم تقديم كافةً الوثائق والأوراق الثبوتية التي منها شهادة الثانوية العامة ورقم بطاقة الهوية الوطنية للطالب.
- تقديم صور شخصية حديثة وواضحة لوجه الطالب.
- يلزم الحصول على موافقة رسمية من الجهات الحكومية أو الخاصة في حالة أن كان الطالب المتقدم يعمل.
- يتم إرفاق صورة للأم في حالة أن كان الطالب المتقدم لا يحمل الجنسية السعودية ومن أم سعودية.
- يتم دفع الرسوم الخاصة بنظام التأمين في جامعات المملكة.
- يجب تقديم شهادة مختومة بأداء اختبار القدرات والاختبارات التحصيلية حسب التخصصات المطلوبة.
- يجب النجاح في الكشف الطبيّ.
- يجب أن تتوافق شروط التسجيل والقبول التي تم الإعلان عنها من قِبل الجامعات السعودية مع المتقدمين.
- لن يتم قبول الطلاب الحاصلين على البكالوريوس في تخصص معين بالتقديم لدراسته مرة أخرى.
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