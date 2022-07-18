عاجل… إعلان رابط نتائج التاسع سوريا 2022 وخطوات الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب

بعد إعلان رابط نتائج التاسع سوريا 2022 اتجه الطلبة وأولياء الأمور بالبحث عن النتائج عبر الموقع الرسمي، حيث تعد هذه المرحلة من المراحل الأساسية للطلاب والتي تحدد مصير الطلاب في المراحل التالية، حيث تعد نتائج التاسع بسوريا هي شهادة إتمام المرحلة الأساسية التعليمية للطلاب، ولذلك نوضح لكم في التالي رابط الاستعلام عن النتائج والخطوات.

آخر أخبار نتائج التاسع سوريا 2022

أكمل الطلاب الامتحانات الخاصة بالصف التاسع منذ أكثر من شهر وهم الآن ينتظرون حصاد النتائج الخاصة بالصف التاسع للتعليم الأساسي عبر رابط نتائج التاسع سوريا 2022 ، وتعد مرحلة الصف التاسع من الصفوف الهامة التي يهتم بها كافة الطلاب والتي تحدد نتائجها فيما بعد تنسيق الجامعات والكليات، على الرغم من الظروف الاقتصادية في سوريا قد تكون ضعيفة في هذه الفترة، إلا أن التعليم مجاني لكل الطلاب السوريين في جميع المراحل الأساسية.

خطوات و رابط نتائج التاسع سوريا 2022

لكل طالب الآن يرغب في الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 عليه اتباع الخطوات الآتية:

الولوج لموقع وزارة التربية والتعليم السورية.

إضافة الاسم بالكامل في الخانة المخصصة له.

كتابة رقم الاكتتاب الخاصة بالطالب.

اختيار المدينة التي يتبع لها في سوريا.

ثم يقوم بالدخول على نتائج الامتحانات.

بعدها سوف تظهر مجموعة من الاختيارات يتم اختيار نتائج التعليم الأساسي.

وفي النهاية يقوم بالضغط على زر عرض لكي تظهر النتائج واضحة أمامه.

نتائج شهادة الإعدادية الشرعية 2022

تترقب الأسر السورية ما يقرب من نتائج 400 ألف طالب في شهادة التعليم الأساسي السوري.

وتم توزيع المدارس الإعدادية الشرعية على جميع مركز ومحافظات سوريا والذين يبلغون 2780 مركز.

وقد تم التركيز في الإسراع من عمليات التصحيح والرصد والتدقيق النهائي للنتائج لكي يستطيع الطلاب من رصد نتائجهم.

عملت الوزارة على تحديث تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة للحصول على نتائجهم بدون تعب ومشقة.

وينتظر النتيجة ما يقرب من 250 ألف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المهنية السورية النتيجة.

الآن تعرفنا على كيفية استخراج نتائج التاسع سوريا 2022 عبر الإنترنت ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم السورية، بجانب إمكانية استخراج النتيجة من خلال التطبيق الذي يحمل على الهاتف المحمول.