نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودي تسعى لتوفير جميع المواعيد التي تخص الدراسة في المملكة العربية السعودية ولكافة الفئات من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، لذا عقب انتهاء الدراسة 1443 بدأ البحث من قبل الكثيرين سواء الطلاب أو أولياء الأمور عن متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤ لكي يتعرفون على الموعد المُقرر لعودتهم مرة أخرى، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول الدراسة خلال العام القادم بالتفصيل.

متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤

أن الموعد المُقرر لبدء الدراسة في العام القادم سيكون بتاريخ 28 أغسطس الموافق بتاريخ الهجري 1 من صفر لعام 1444 وسوف يكون العام الدراسي شاملاً الثلاث فصول دراسية، حيث اتبعت وزارة التعليم السعودي ذات النظام التعليمي للعام الماضي لكي تمنح وقت أطول لدراسة المقررات الدراسية المعتمدة من قبلها لهذا العام، ولكن توجد العديد من الإجازات المطولة لكي لا يشعر الطلاب بالملل والرتابة، إلى جانب إجازتي عيد الأضحى وعيد الفطر، كما أقرت إجازتي يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني أيضًا.

موعد عودة المعلمين والإداريين 1444

وزارة التعليم حددت عودة المعلمين سيكون بتاريخ 28 أغسطس أما الإدرايين سيعودون قبل الدراسة في 22 أغسطس، لكي ينظرون إلى كافة الأمور التي تتطلب سيرها بشكل طبيعي خلال العام الدراسي القادم 1444، أما بالنسبة للكتب الدراسية فسوف يتم التنويه هل ستكون شاملة مقررات الثلاث فصول كما كان في العام الدراسي السابق أم لا، أما بالنسبة للحضور فستكون حضوري وفقًا لآخر قرارات ولكن في حال وجود مستجدات سوف نوفيكم بها مباشرةً فور إعلان وزارة التعليم عنها.

جدول التقويم الدراسي 1444 1445

أن جدول التقويم الدراسي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودي وتضمن الثلاث الفصول الدراسية مثلما حدث في العام الدراسي السابق، فتم اعتماد هذا النظام لكي يمنح الطلاب وقت أطول لدراسة كافة المقررات الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، أما بالنسبة لطبيعية الدراسة فستكون حضوي وفق لما حددته الوزارة، وسوف نوضح لكم الجدول الدراسي للعام القادم:

إجازات العام القادم 1444

حددت الوزارة التقويم الدراسي والذي شمل إجازتي عيد الفطر والأضحى بالإضافة إلى اعتماد عطلتي يوم التأسيس السعودي وايضًا عطلة اليوم الوطني كما حصل عليهم الطلاب كعطلة رسمية خلال العام السابق.