روسيا تعلن توقف إمدادات الغاز فى خط «نورد ستريم 1»

جدة - نرمين السيد - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن التوربين الذى وصل من كندا، بهدف إرساله لاحقا إلى روسيا، من المفترض أن يتم استخدامه فى خط "نورد ستريم 1"، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، ما يعنى أن وصوله إلى روسيا أو عدم وصوله، لن يؤثر على مستوى إمدادات الغاز الحالية من "نورد ستريم".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة على تواصل مع شركة "يونيبر Uniper" المختصة باستيراد الغاز، والتى تواجه تحديات مالية مقلقة، إثر ارتفاع الأسعار، ما اضطرها لاستخدام التسهيلات المقدمة من بنك KfW الحكومى وقيمتها مليارى يورو.
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