بوتين: من المستحيل عزل روسيا عن باقى العالم

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أنه من المستحيل عزل روسيا عن باقى العالم، قائلاً إنه يجب على موسكو التركيز على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها ودعم الشركات السريعة النمو.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أضاف بوتين خلال حديثه مع شخصيات حكومية فى مؤتمر: "من الواضح أننا لا نستطيع أن نتطور بمعزل عن بقية العالم، ولكننا لن نفعل ذلك، كما تعلمون لا يمكنك فقط فى عالم اليوم رسم دائرة حول كل شىء، ووضع سياج ضخم، فهذا غير ممكن". وتابع بوتين: "من الواضح أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا لبلدنا، لكن لن نستسلم ونبقى فى حالة من الفوضى، أو كما يتوقع بعض (أصحاب السعادة) لدينا، سنرجع إلى عقود.. بالطبع لا".

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