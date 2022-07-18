النمسا تتوعد بتشديد العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - ونوه الوزير النمساوى - فى تصريحات اليوم الإثنين- إلى أهمية مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لمقترحات المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على روسيا خلال الاجتماع المزمع عقده فى بروكسل اليوم.

وأكد أنه فيما يتعلق بإمدادات الغاز، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا سيكون لها تأثير طويل الأمد.

وقال شالينبرج، إن هناك نقاشا متزايدا داخل أوروبا حول العقوبات، موضحا أن العقوبات ليست تدبيرًا له تأثير فورى ولكنها ذات تأثير طويل المدى.

وتوقع الوزير أن ينخفض نمو الاقتصاد الروسى بنسبة 10%، بينما لا يزال الاتحاد الأوروبى يتوقع نموًا يزيد قليلاً عن 2% فى العام الجارى.