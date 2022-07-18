العالم اليوم - إيرادات "غولدمان ساكس" تتخطى التوقعات وتسجل 11.9 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 04:23 مساءً - تجاوزت عوائد بنك غولدمان ساكس توقعات المحللين، اليوم الاثنين، لتسجل 11.86 مليار دولار للربع الثاني من العام الجاري، وبلغت ربحية السهم 7.73 دولار مقابل توقعات بأن تبلغ 6.58 دولار للسهم الواحد بحسب ريفينيتيف.

وفي بداية تداولات جلسة الاثنين، صعد سهم غولدمان ساكس بأكثر من 4 بالمئة، وذلك بعد نشر نتائجه، والتي أشارت إلى أن أرباح الربع الثاني قد تراجعت بنسبة 48 بالمئة إلى 2.79 مليار دولار، وذلك بسبب التراجع في الأداء الصناعي والذي انعكس على عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراؤهم قد توقعوا أن تبلغ عوائد البنك نحو 10.86 مليار دولار بالربع الثاني، على أن تبلغ ربحية السهم 6.58 دولارًا.

وأعلن البنك أن إيرادات الخدمات المصرفية قد تراجعت بنحو 41% إلى نحو 2.14 مليار دولار، وذلك بسبب التباطؤ في إصدار الأسهم والديون في الربع الثاني، والذي يحدث عادة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يقدم الفيدرالي الأميركي على زيادة قوية في أسعار الفائد قد تكون أعلى من 75 نقطة أساس في شهر يوليو الجاري، وذلك بعد ارتفاع التضخم في يونيو إلى 9.1 في المئة بما يفوق توقعات أغلب المحللين، ليحلق في أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، في بيان له إن البنك حقق نتائج قوية في الربع الثاني، مرجعًا ذلك إلى أن العملاء لجؤوا لـ "خبرة البنك" في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها الأسواق.

وأضاف سولومون أنه وبالرغم من التقلبات المتزايدة وانتشار حالة عدم اليقين، فإنه على ثقة بأن البنك قادر على التعامل مع الأوضاع المحيطة وإدارة الموارد بكفاءة وتحقيق عوائد تراكمية طويلة الأجل لحاملي الأسهم.

ومنذ بداية العام وحتى جلسة الجمعة، تراجع سهم غولدمان ساكس بنسبة 23 في المئة.

وفي الأسبوع الماضي، سجل بنك جيه بي مورغان وبنك ويلز فارغو انخفاضاً في أرباح الربع الثاني، إذ خصصت البنوك مزيدا من الأموال لخسائر القروض المتوقعة، في حين سجل مورغان ستانلي بعد تباطؤ أكبر من المتوقع في الخدمات المصرفية الاستثمارية.