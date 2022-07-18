الكاظمي يقترح إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 18 يوليو 2022 04:10 مساءً - دوت الخليج :- اقترح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، خلال قمة جدة، إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصـر والأردن.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال القمة التي حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن أن البنك "يهتمّ بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تمويل المشاريع في البنية التحتية التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصادات المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".