نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي أسباب فيروس ماربورغ وما سبب خطر انتشاره؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انتشار الفيروسات والأوبئة تم اكتشاف فيروس ماربورغ الذي أثار الرعب والقلق خاصة في الدول التي ظهر فيها الفيروس، لأن هذا الفيروس يعد أحد الفيروسات الخطيرة لهذا سوف نلقي الضوء على أسباب فيروس ماربورغ وعلى الأعراض التي تشير إليه وطرق العلاج والوقاية.

ما هو فيروس ماربورغ ؟

فيروس ماربورغ هو فيروس حمي نزفي ينتمي إلى عائلة الفيروسات الخيطية، هذا الفيروس يعد شكل من أشكال الحمى النزفية الفيروسية، وهو فيروس خطر جدًا.

انتشر هذا الفيروس لأول مرة في المدينة الألمانية ماربورغ ولهذا أطلق عليه هذا الاسم وذلك في عام 1967م، قد ظهر في عام 2013 من جديد في أفريقيا وانتشر بعدها لعدة أماكن.

أسباب فيروس ماربورغ

من أبرز أسباب فيروس ماربورغ ما يلي:

يصيب هذا الفيروس الحيوانات في البداية، ثم ينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال الملامسة لجلد الحيوان المصاب.

ينتقل هذا الفيروس عبر خفافيش الفاكهة.

أو ينتقل بين الأفراد بعضها البعض من خلال التلامس الجلدي أو العلاقة الجنسية.

كما ينتقل من الخفاش إلى الإنسان للناس الموجودة بجانب الكهوف والمناجم.

ينتقل عبر الاتصال الجنسي حيث يظل هذا الفيروس في السائل المنوي للرجال لمدة 7 أيام بعد انتهاء الأعراض.

أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ

الألم الشديد في البطن.

اليرقان.

النزيف من عدة مناطق في الجسم مثل اللثة أو في المستقيم، الأعضاء التناسلية أو الأنف.

القيء والإسهال الشديد الذي قد يتسبب في الجفاف.

الهذيان والغيبوبة.

الطفح الجلدي.

ارتفاع درجة الحرارة الذي يظهر في الأسبوع الثاني من الإصابة.

علاج فيروس ماربورغ

عند تشخيص العدوى من خلال إجراء فحوصات دم وبول للمريض، يتم اتخاذ العلاج كالتالي:

إعطاء السوائل في الوريد للحفاظ على ضغط الدم.

علاج الأعراض من خلال مسكنات الألم.

علاج نزيف الدم من خلال نقل عوامل التخثر.

طرق الوقاية من فيروس ماربورغ

الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين بالصابون والماء واستعمال الكحول.

الحذر من ملامسة الإبر الطبية والملابس والمفارش الخاصة بالشخص المصاب.

عدم مشاركة طقوس الجنازة للأشخاص التي تتوفى بهذا الفيروس.

عدم ملامسة الخفاش.

تجنب تناول اللحوم النيئة أو الغير مطهية.

الآن وبعد التعرف على أسباب فيروس ماربورغ وعلى أعراضه ينبغي الحذر عند السفر للخارج أو التعامل مع الأشخاص المصابة، لأنه من الفيروسات الخطيرة التي قد تسبب الوفاة لدى بعض الفئات.