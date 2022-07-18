نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل… ظهور نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين الدفعة 52 جامعة الملك فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين يترقبها كل من يرغب في الدخول إلى كليات الشرطة التابعة لجامعة الملك فهد، لهذا سوف نتعرف على آخر الأخبار الخاصة بنتائج القبول المبدئي والشروط التي يجب توافرها في من يرغب في الالتحاق بالكليات العسكرية.

نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية بالتضامن مع وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بإعلان نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين رقم 52 وذلك للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية التابعة لدى وزارة الداخلية.