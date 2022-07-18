كيفية التقديم في الوظائف التعليمية من خلال منصة مسار masar.sa

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التقديم في الوظائف التعليمية المقدمة من خلال منصة مسار الإلكترونية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الوظائف المتاحة للمواطنين من الرجال والنساء، ويتم التقديم عليها من خلال البوابة الإلكترونية وسوف يتم فحص جميع الطلبات وترشيح من هم أكفأ ويتم التواصل معهم من اجل استكمال باقي الإجراءات قبل أن يتم التعيين، ومنذ أن تم الإعلان عن تلك الوظائف المتاحة في المملكة العربية السعودية وشهدت منصة مسار إقبال كبير من جانب المواطنين الراغبين في تسجيل بياناتهم في تلك الوظائف، وسوف نعلن لكم خلال المقال طريقة التقديم من خلال المنصة الإلكترونية.

التقديم في الوظائف التعليمية عبر منصة مسار

تم الإعلان بأنه لكي يتم التسجيل والتقدم لشغل الوظائف المتاحة على المنصة الإلكترونية يجب أولا التأكد من البيانات الخاصة بك وتحديثها، مثل نوع الدراسة والمؤهل العلمي والتخصص وتاريخ التخرج والمعدل وكافة البيانات المسجلة لدى المنصة الإلكترونية، كما يجب أيضا تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة مثل المؤهل العلمي والدبلوم التربوي ويجب أن تكون موجودة معك حتى يتم تقديمها أثناء المطابقة والتي تكون عقب القبول، حيث يتم التواصل مع المقبولين من أجل استكمال باقي الإجراءات والتأكد من صحة كافة المستندات التي قاموا بتقديمها.

طريقة التقديم في وظائف منصة مسار

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بان الوظائف المتاحة يتم التقديم عليها من خلال المنصة الإلكترونية وسوف يتم فحص جميع الطلبات والتواصل مع الأكثر كفاءة والذي يقع عليهم الاختيار للعمل بتلك الوظائف، وتوفر منصة مسار العديد من الخدمات للمواطنين والتي أبرزها هو انه يمكن التقديم في الوظائف من خلالها بشكل إلكتروني وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان، ويتم التقديم من خلال إتباع الخطوات التالية: