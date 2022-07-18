نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح هاتف iphon 14 بسلسلة جديدة تعرف علي سعر ومواصفات iphon 14 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح هاتف iphon 14 الذي سيطرح بسلسلة جديدة كلياً مبتكرة بتقنية ثلاثية الأبعاد . حيث مواصفات هاتف أيفون 14 الجديد من شركة أبل العالمية يطرح بنماذج جديدة تسمي . CAD كما جاء في أحدي التقارير الخاصة بهاتف أيفون 14 أن المبيعات الخاصة به ستشهد أقبالاً شديداً علي مستوي العالم برغم تراجع . مبيعات معظم الهواتف الذكية وذلك لأن سعر هاتف iphon 14 سيميزه بشكل عام عن باقي الهواتف . ترتبت معلومات تقرير المبيعات هذه بسبب النسخة السابقة من هواتف أيفون التي شهدت نسبة مبيعات عالية جداً . ولذلك حرصت شركة أبل أن تكون مواصفات iphon 14 pro max ضمن سلسلة الهواتف .ستكون قياسية ومميزة جداً عن أي سلسلة سابقة في إصداراتها . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي كافة تفاصيل الهواتف الجديدة من Iphone

طرح هاتف iphon 14 والمعلومات الخاصة بالهاتف الجديد

سيتم طرح هاتف iphon 14 بإصدار قياسي جديد تماماً وسيحل محل الهاتف السابق Iphone Mini . حيث كان الحديث عن ذلك الهاتف أنه سيشهد أقبال غير مسبوق في سلسلة هواتف أيفون . كما سيكون حجم هاتف iphon 14 pro max لا يتعدى 6.7 بوصة ومن ضمن . المعلومات المتداولة أن سلسلة أيفون الجديدة ستكون من أربعة إصدارات مختلفة . وهي iphon 14 و iphon 14 pro ونسخة iphon 14 pro max . بجانب نسخة Iphone العادي كما أن الهاتف الجديد ستمتع بتحديث رائع يصل إلي 120 هرتز مقارنةً بالنسخة السابقة التي كانت . بمعدل 60 هرتز فقط كذلك ستأتي الكاميرا الخاصة بالهاتف الجديد بفتحة مميزة بدلاً من الشق الذي . كان في نسخ Iphone السابقة كذلك ستأتي الشاشة الخاصة بالهاتف بتقنية أعلي بثلاث مرات . مما سبق في الإنتاجات المختلفة من هواتف أيفون . وعبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل مواصفات هاتف أيفون 14 الجديد .

طرح هاتف iphon 14 وما هي المواصفات الخاصة بالهاتف

يطرح الهاتف الجديد أيفون 14 بمقاييس شاشة مختلفة 6.1 بوصة ، 6.7 بوصة لنسخة iphon 14 pro max . أما فيما يخص التردد الخاص بالهاتف الجديد هي 120 هرتز مضاف لها تقنية Promotion ليتم عبرها . ضبط الشاشة بشكل تلقائي من عدد 1 حتي 120 هرتز . كما يطرح iphon 14 بحواف أقل من النسخ السابقة مما يجعله نحيفاً جداً . كذلك بجانب تميز كاميرا الهاتف الجديد بوضع بصمة وجه بها بالكاميرا الأمامية بثقب صغير في الكاميرا الأمامية . كما تم إضافة ميزة جديدة غير موجودة بالنسخ السابقة وهي تقنية Always On Display . يطرح الهاتف الجديد بتقنية معالج للهاتف التي وصل حجمها إلي 6GB خاصة بذاكرة الوصول العشوائي . كاميرا هاتف iphon 14 pro max تصل الدقة الخاصة بها إلي 48 ميجا بكسل . كذلك يدعم الهاتف الجديد أيفون 14 تقنية 8K الخاصة بتسجيل الفيديو . تم ترقية تقنية WiFi بإضافة 6E الغير موجودة في هواتف حديثة عديدة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض تفاصيل سعر هاتف iphon 14 .

ما هو سعر هاتف iphon 14 الجديد في الأسواق

وفقاً للمعلومات المتداولة عن طرح هاتف iphon 14 بالأسواق سيكون سعره العالمي يبدأ من 900 دولار أمريكي . كما تحدد سعر iphon 14 pro بسعر 1000 دولار أمريكي . كذلك بجانب تحديد سعر iphon 14 pro max بقيمة 1200 دولار أمريكي . وعبر تلك الأسعار المعلنة مبدئياً يتم قياس سعر صرف الدولار داخل كل دولة ويمكن معرفة . سعر iphon 14 بكافة فئاته المختلفة وربما سيكون سعر أيفون 14 بالسعودية 5990 ريال سعودي . كما سيعادل ذلك السعر داخل مصر بقيمة 38.839 ألف جنية . كذلك فيما يخص سعر أيفون 14 داخل الإمارات سيكون سعره ما يقرب من 6000 درهم . وفي السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنعرض بعض المواصفات الأخري للهاتف الجديد .

العديد من مواصفات هاتف أيفون 14 الجديد

يتميز برؤية وضوح عالية في عرض الفيديوهات وذلك بسبب الألوان المتعددة المضافة في الهاتف .

كما سيكون طرح هاتف iphon 14 متمتعاً بوضوح الرؤية حتي ولو كان الهاتف تحت أشعة الشمس الشديدة .

متمتعاً بوضوح الرؤية حتي ولو كان الهاتف تحت أشعة الشمس الشديدة . كذلك بجانب ترقية المستشعر الخاص بالهاتف لمستوي 48 ميجا بكسل بعد أن كان بالسابق 12 ميجا بكسل فقط .

إضافة تقنية الليثيوم أيون بسعة تصل إلي 3750 مللي أمبير وهي غير قابلة للإزالة .

كما هناك قدرة في iphon 14 للشحن السريع تصل إلي 27 وأت .

يطرح هاتف أيفون 14 بخاصية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلي 20 وأت .

كذلك بجانب دعم الهاتف الجديد لخاصتي السماعات Sterio ودعم شبكات 5g .

يمكن لمستخدمي هواتف iphon 14 pro max ، iphon 14 pro بجانب هاتف iphon 14 التقاط المقاطع للفيديو . بتقنية 4K وبجانب التقنية الجديدة التثبيت البصري Gyro Eis .

، بجانب هاتف التقاط المقاطع للفيديو . بتقنية 4K وبجانب التقنية الجديدة التثبيت البصري Gyro Eis . تلك كانت مواصفات iphon 14 pro max مع مواصفات مختلفة لسلسلة أيفون الجديدة عبر “مقال موقع ثقفني” .

موعد إطلاق هاتف أيفون 14 الجديد

وفيما يخص الموعد الذي سيتم به إطلاق الهاتف الجديد أيفون 14 لم يتم التصريح به بشكل رسمي من شركة أبل العالمية . حتي الآن ولكن وفقاً للمعلومات المتداولة وكما هو معتاداً من شركة أبل أن تطرح الهواتف الجديدة . يكون في شهر سبتمبر من كل عام وإلي ذلك الموعد وفي حالة وجود تصريح رسمي عن . طرح هاتف iphon 14 سوف نوافيكم بمقال جديد عبر “موقع ثقفني” أن شاء الله .

طرح هاتف iphon 14 في الأسواق العالمية سوف يكون وفقاً للمعلومات المتداولة في شهر سبتمبر وهو الموعد . المعتاد من شركة أبل العالمية بأن تقوم بإطلاق سلسلة جديدة من هواتف أيفون وذلك ما عرضناه داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .