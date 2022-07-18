نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات الإقامة في الإمارات وما هي بعض أنواع الإقامات تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات الإقامة في الإمارات هي واحدة من اهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث في شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الإجتماعي, حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكثر الدول العربية تقدماً وازدهاراً في المنطقة العربية, وتعتبر الإقامة في دولة الإمارات هي واحدة من أهم الغايات التي يسعى إليها العديد من الأجانب سواء كانوا من الدول العربية المجاورة أو من أي دولة أخرى علي مستوي قارات العالم, وذلك لما تتمتع به دولة الأمارات من أمكانيات عديدة في كافة المجالات, منها مجالات البحث عن وظيفة داخل سوق العمل بالإمارات أو في المجالات الطبية, وأصدرت العديد من القرارات التي هي في صالح جميع من يرغب في دخول دولة الإمارات بعد القيام بإصدار تأشيرة دخول لدولة الأمارات في بادئ الأمر. وفي هذا المقال وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل مميزات الإقامة في الإمارات وأيضاً سيتم تناول بعض أنواع الإقامات التي منحتها الحكومة الإماراتية.

مميزات الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تحتل الأمارات أيضاً مكانة عالية جداً في مجالات السياحة والاستثمار الأجنبي ولهذه الأسباب فقد قررت الحكومة الإماراتية بتطوير الأداء من ناحية الطلبات الروتينية للمقيمين والراغبين في زيارتها لأي غرض ولهذا فقد قامت بإصدار إقامات متنوعة ومختلفة طبقاً لحاجة الراغبين في الدخول إلي الدولة وما غرض الزيارة كالأتي:

إمكانية تجديد الإقامات لمدة سنة إضافية في حالة الضرورة القصوى في الحالات الإنسانية.

شملت الحالة السابقة وجود عائل لأسرة يرغب في البحث عن فرصة عمل لحين حصوله علي وظيفة مناسبة بالدولة.

إمكانية إضافة الأبناء ليس حتي سن 18 عام فقط ولكن يمكن حتي 25 عام علي إقامة العائل.

المساعدة في حالة التقاعد أو فقد العمل وذلك عن طريق مد فترة مغادرة البلاد حتي 180 يوماً بدلاً من 90 يوم.

في حالة دخول الإمارات بغرض مهمة لصالح العمل فقد تم مد فترة الإقامة من 3 أشهر لتصبح 6 شهور.

فتح إمكانية إضافة الوالدين علي نفس الإقامة وذلك من خلال تصريح إقامة الأسرة.

بعض أنواع الإقامات الممنوحة بدولة الإمارات العربية المتحدة

قامت الحكومة الإماراتية بإصدار بعض الإقامات طويلة الأمد, من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب, وذلك حتي يتمكن الراغبين في البقاء في الإمارات لمدة طويلة لإنهاء الغرض من زياراتهم وقد أصدرت الأتي:

إقامة طويلة الأمد لمدة (10) سنوات بدون الحاجة لوجود كفيل.

الإقامة متوسطة الأمد لمدة (5) سنوات وبدون الحاجة أيضاً إلي وجود كفيل.

الإقامة الذهبية وهي الأكثر حيوية والأكثر مميزات بالإمارات.

تأشيرة التقاعد لمدة متوسطة مقدارها (5) سنوات.

أيضا الإقامات الحرة بدولة الإمارات المتحدة.

وبهذا نكون قد تطرقنا إلي بعض تفاصيل مميزات الإقامات بالإمارات العربية المتحدة كما تم التعرض لبعض أنواع الإقامات والتي سيتم التطرق لمزات كل واحدة منها خلال مقالات جديدة