نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط التقديم” بوابة القبول جامعة طيبة الشروط والخطوات eas.taibahu.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم بوابة القبول جامعة طيبة 2022، حيث أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن فتح باب القبولوالتسجيل في 103 كلية بالجامعة، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال على كيفية التسجيل إلكترونيا بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وهذا بكل سهولة ويسر عبر بوابة القبول والتسجيل جامعة طيبه إلكترونيا، حيث سنتابع معكم أهم الشروط المطلوبة والخطوات الصحيحة، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني، حيث نتعرف معكم على خطوات ورابط القبول في جميع الجامعات داخل المملكة العربية السعودية.

عمادة القبول والتسجيل جامعة طيبة

وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة عن فتح باب تقديم طلبات الطلاب من خريجي الثانوية العامة والآخرين على الالتحاق بالجامعة بالتخصصات المختلفة، ويتم التقديم بالجامعة كحالة أي جامعة أخرى بشكل منفصل، حيث يدخل الطالب إلى الموقع ويقوم بتسجيل الدخول وتعبئة البيانات الخاصة به، وبالشهادة ودرجة التحصيلي، ومن ثم تعبئة الرغبات ثم ارسال الطلب.

وبعد التقديم الإلكتروني وانتهاء التقديم لجميع الطلاب والطالبات يتم فرز أسماء المتقدمين وترشيحهم للكلية التي تناسب المعدل الخاص بهم، حيث إن الأولولية في القبول في الرغبة تكون للأعلى معدلا ثم الأدنى وهكذا، وتابعنا معكم أيضا تسجيل الملك سعود للعلوم الصحية 2022.

شروط القبول في جامعة طيبه

ويوجد العديد من الشروط التي لا تتغير كل عام في التسجيل بالجامعة، والتي لم يتم صدور أي تحديث عليها، وهذه الشروط العامة كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع بطاقة هوية سارية، أو من أم سعودية.

ألا يكون قد مر أكثر من 5 سنوات على الحصول على شهادة الثانوية.

بالنسبة لعمر المتقدم، فيجب ألا يزيد عن 25 سنة وهذا من تاريخ بدء الدراسية.

وتتم المفاضلة في الترشيح بين الطلاب في الرغبات على النحو التالي: 40 بالمئة معدل الثانوية العامة 30 بالمئة درجة اختبار القدرات، و30 بالمئة اختبار التحصيلي وهذا بالنسبة للعلمي.

أما الأدبي تكون نسبة 50 بالمئة معدل ثانوي، و50 بالمئة اختبار قدرات.

وقد تابعنا معكم رابط التقديم في الكلية التقنية بمختلف فروعها في المملكة، فتابع القراءة.

رابط بوابة القبول جامعة طيبة

ونتابع معكم في الأسطر القليلة القادمة الخطوات السليمة للتقديم عبر موقع جامعة طيبة الرسمي Taibah، وهذا للتقديم للقبول للعام الدراسي الجامعي الجديد 2022 – 2023، فتابعوا معنا لتتعرفوا على تقديم برامج الجامعة والتخصصات، وهذا كالآتي:

اذهب بوابة جامعة طيبة الأكاديمية وهذا عبر النقر الرابط الرسمي taibahu.edu.sa.

ثم انقر على أيقونة بوابة القبول الإلكتروني.

بعدها اضغط على الترشيخ للقبول في برامج الانتظام الفصل الأول للعام الجامعي 1444 هـ.

ادخل على التسجيل في برامج الانتظام للسعوديين للعام الجامعي الجديد.

اقرأ كافة الشروط والأحكام، ثم قم بالموافقة عليها، بعدها اضغط على زر للترشيح اضغط هنا.

اكتب رقم الهوية الوطني، بعدها اضغط على تسجيل البيانات الشخصية.

قم بتعبئة استمارة البيانات بشكل صحيح كما هو موضح بالمقطع بالأعلى.

بعدها قم بتعبئة الرغبات من التخصصات المتاحة على الترتيب الذي تحبه، وفي حالة لم تدري كيفية عمل ذلك فشاهد المقطع بالأعلى حيث تكون الصورة أوضح لك.

انقر على حفظ الرغبات.

بعدها ستحل على رقم الاستمارة وكلمة السر، وستحتاجهم في حالة اذا رغبت في تعديل رغباتك او تحديث البيانات.

ثم بعد إغلاق التسجيل في البوابة، ستنتظر عدة أيام حتى تظهر نتائج قبول التخصصات المختلفة بالجامعة، والتي يمكنك الاستعلام عنها عبر الدخول إلى خدمات الموقع الالكتروني للجامعة، حيث ستظهر نتيجة الترشيح للطالب، فتابعوا معنا حيث إننا سنخبركم حينما تعلن الجامعة عن النتائج في موقعكم ثقفني.