نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات عاجلة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد (ديون ـ علاج ـ شقق سكنية) رقم الواتساب والبريد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم العديد من المؤسسات الخيرية الكثير من المساعدات الحقيقة للمواطنين السعوديين، فقد يتم استهداف بها المواطنين المحتاجين بالفعل بعد تقديمهم إلى ما يثبت احتياجهم، فمن اهم المؤسسات التي تعمل كسند حقيقي للسعوديين مؤسسة الديوان الملكي السعودي، مؤسسة أبناء الأسرة، مؤسسة رجال الأعمال الخيرية، حيث أن هناك آلية خاصة بالتقديم وطلب المساعدة التي يحتاجها المستفيد قد ذكرنا لكم تلك الآلية في مقال آخر، وأيضاً هناك عدد من الشروط المراد تطبيقها حتي يضمن المتقدم صرف المساعدة وضمان القبول.

مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

الكثير يبحث عن مكتب عبد العزيز بن فهد ورقم الوتساب، وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بالتقديم، فتلك هي سبل التواصل وتقديم الطلب، حيث يقوم المستفيد بطلب المعونة من خلال التواصل عبر تلك الطرق والتي سنبينها لكم، كما يمكن طلب شقق سكنية مجانية وقد وضحنا لكم في مقال أخر أو سيارات حسب الحاجة، ويتم استقبال طلبات المواطنين من حيث مدي حاجته إلي الطلب والظروف المادية والاجتماعية الخاصة.

كما تقوم المملكة العربية السعودية بتدعيم البنك الإسلامي للتنمية الذي يعتبر بمثابة مؤسسة مالية إسلامية دولية، ورأس ماله ستة آلاف مليون دينار إسلامي ، كما أسهمت المملكة بنصيب وافر أي بأكثر من ستمائة وأربعة وعشرين مليون ريال، ويقع المقر الرئيسي له في مدينة جدة، والتي تعتبر من أهم أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامية.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

توفر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد أرقام لتواصل الراغبين في التقديم الاتصال عن طريقها، فهناك من يبحث عن العنوان الخاص بالمقر، حيث نقدمه لكم متابعينا.

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز: المملكة العربية السعودية، جدة، Ar Rawdah، Nahdat Al Marifah.

المقر الرئيسي: السعودية، تبوك، طريق الأمير فهد، المقر بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

رقم التواصل من داخل السعودية: 9665832648526600

رقم الواتساب من داخل المملكة 8004000000

رقم الواتساب من خارج المملكة 920030003

الرابط الخاص بصفحة المؤسسة عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar

البريد إلكتروني الخاص بمؤسسة عبد العزيز بن فهد [email protected]

معروض لطلب مساعدة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد

يمكن التواصل عبر البريد وتقديم نموذج يوضح طلبك وحالتك:

يتم بدء الطلب بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلي سمو الأمير عبد العزيز بن فهد، أتقدم إليكم “اسم المتقدم كاملاً” وأطمع في كرمكم وأطالب الوقوف بجانبي ومساندتي (ذكر طلبك).

ذكر ظروفك ومعانتك المادية مع رفع ما يثبت صحة ذلك.

قم بالدعاء إلي الأمير عبد العزيز بن فهد وأسرته في آخر الخطاب.

في نهاية الخطاب اكتب اسمك وعنوان إقامتك، ورقم الجوال.

يتواجد في المملكة العربية السعودية العديد من المقرات الخيرية التي تم تأسيسها خصيصاً للفئات المحتاجة وذوي الدخل المادي وإعانتهم علي مواجهة الحياة المادية الصعبة، فمن أهم هذه المؤسسات الديوان الملكي، فقد سبق وذكرنا لكم أهم المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي وطرق التواصل للحصول عليها، وأيضاً مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، فقد تعمل علي توفير وحدات سكنية وسيارات للمحتاجين بعد التحقق من بيناتهم.

للاستفادة من دعم الوليد بن طلال قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الخيرية التي تتبعه، سيتطلب منك ملئ النموذج بالمعلومات الشخصية الصحيحة كالاسم الرباعي، البريد، رقم الجوال، قم بتسجيل البيانات في كافة الخانات التي أمامك، وتأكد من صحة البيانات قبل الإرسال، بعد ذلك قم بالإطلاع علي المساعدات التي يقدمها، وإرسال نموذج خاص بطلبك عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.