اشتية: فلسطين لا تزال حاضرة عند العرب رغم محاولات إسرائيل تغييبها

جدة - نرمين السيد - ثمن رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، اليوم الإثنين، الموقف العربى الراسخ من قضية فلسطين، والذى تجلى فى قمة جدة للأمن والتنمية، التى جمعت الرئيس الأمريكى جو بايدن بقادة دول الخليج وكل من مصر والأردن والعراق، قائلاً إن "فلسطين لا تزال حاضرة عند العرب رغم محاولات إسرائيل تغييبها".





وفى مستهل الاجتماع الأسبوعى للحكومة الفلسطينية فى مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أشاد اشتية بخطابات الملوك والأمراء والرؤساء العرب المشاركين فى قمة جدة، مؤكدًا أن "فلسطين ستبقى مفتاحًا وشرطًا لأى سلام واستقرار فى المنطقة وفى العالم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما وجه اشتيه الشكر للدول العربية على استعدادها للمساهمة فى دعم مستشفيات القدس، مشيدًا بخطاب مضيف القمة، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بشكل خاص، والذى أكد أنه لا تطبيع إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطينى الإدارة الأمريكية إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة فى مختلف أنحاء الضفة الغربية "التى من شأنها تقويض حل الدولتين"، قائلاً: "ما أن انتهت زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، حتى أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضى محافظتى بيت لحم ورام الله لإقامة 30 وحدة استيطانية".

كما طالب اشتيه بضرورة وقف الاستيطان فورًا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق شعبنا الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.