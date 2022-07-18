وفى مستهل الاجتماع الأسبوعى للحكومة الفلسطينية فى مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أشاد اشتية بخطابات الملوك والأمراء والرؤساء العرب المشاركين فى قمة جدة، مؤكدًا أن "فلسطين ستبقى مفتاحًا وشرطًا لأى سلام واستقرار فى المنطقة وفى العالم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما وجه اشتيه الشكر للدول العربية على استعدادها للمساهمة فى دعم مستشفيات القدس، مشيدًا بخطاب مضيف القمة، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بشكل خاص، والذى أكد أنه لا تطبيع إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.
كما دعا رئيس الوزراء الفلسطينى الإدارة الأمريكية إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة فى مختلف أنحاء الضفة الغربية "التى من شأنها تقويض حل الدولتين"، قائلاً: "ما أن انتهت زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، حتى أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضى محافظتى بيت لحم ورام الله لإقامة 30 وحدة استيطانية".
كما طالب اشتيه بضرورة وقف الاستيطان فورًا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق شعبنا الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتية: فلسطين لا تزال حاضرة عند العرب رغم محاولات إسرائيل تغييبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.