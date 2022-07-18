تصريح جديد من النمسا بشأن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وذكر شالنبرج فى حديثه أمام الصحفيين بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة فى جلسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، أن النمسا كانت تعلن منذ البداية أن العقوبات ضد روسيا يجب أن تضرب روسيا بالذات ويجب ألا ترتد على الاتحاد الأوروبى نفسه.

وقال: "كنا نعرف أيضا أنه سيكون أمرا مؤلما، هذا ما كنا نشير إليه منذ البداية".

وأضاف: "الكلمة الرئيسية هنا هى الغاز. كانت تجرى هناك سابقا مناقشة شديدة مفادها أنه يجب التخلى عن تلقى الغاز (من روسيا) ونحن مثل عدد من الدول الأخرى، قلنا بوضوح أن هذا الموضوع لا يناقش، لأنه سيتناولنا بشكل كبير. هنا يجب أن نكون واقعيين حتى إذا لم يكن ذلك سارا عاطفيا".