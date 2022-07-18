الهند تسجل ثانى إصابة بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الإثنين، أن المصاب (31 عامًا) كان قد وصل إلى مطار مانجالورو بولاية كارناتاكا الساحلية جنوبى البلاد قادما من دبى فى الـ 13 من شهر يوليو الجارى، ونُقل إلى المستشفى بعد ظهور أعراض المرض عليه.
وتم إرسال عينات من المصاب إلى المعهد الوطنى الهندى للفيروسات، حيث أظهرت نتائج إيجابية لفيروس جدرى القردة.
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