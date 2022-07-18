روسيا تعلن حصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بداية الصراع

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - إن هذه الضربة نفذت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على الموقع المذكور فى بلدة "قنسطنطينوفكا" بدونيتسك، وأدت أيضا إلى تدمير سبع مدرعات و12 مركبة خاصة.

وذكر كوناشينكوف أنه نتيجة ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت نقطة انتشار مؤقتة لإحدى كتائب لواء الدفاع الإقليمى فى مقاطعة تشيركاسى (وسط)، تم القضاء على 60 مسلحا، وتدمير راجمتى صواريخ وأربعة مدافع.

وأشار الى أن غارات للقوات الروسية فى دونيتسك أصابت أكثر من 10 راجمات صواريخ "جراد"، و8 قطع من المدرعات، فيما أدى قصف بالمدفعية الصاروخية لمطار ميدانى عسكرى أوكرانى فى دونيتسك أيضا، إلى تدمير مروحيتين من طراز "مي-8" وألحاق أضرار جسيمة بمروحيتين أخرتين.

وأوضح أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربت خلال يوم 14 موقع قيادة، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية فى 286 منطقة، وبين الأهداف المدمرة منظومة للطائرات من طراز "بوك-إم1"، وثلاثة مستودعات للأنظمة للصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود ، لافتا الى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضى.

وبذلك وصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 257 طائرة أوكرانية، و142 مروحية، و1564 طائرة بدون طيار، و356 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و099 4 دبابة ومدرعة أخرى، و759 راجمة صواريخ، و3157 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4392 مركبة عسكرية خاصة.