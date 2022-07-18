عاجل- تحطم طائرة صومالية أثناء هبوطها فى مطار مقديشو

جدة - نرمين السيد - وتحطمت الطائرة التى تديرها خطوط جوبا الجوية، أثناء هبوطها فى مطار مقديشو الدولى ثم اشتعلت فيها النيران.

وقالت سلطات المطار، إن الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة التى كانت قادمة من رحلة داخلية من مدينة بيدوا.

وأضافت أنه لم ترد حتى الآن أنباء فورية عن أى إصابات أو وفيات، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.