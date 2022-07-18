العالم اليوم - ارتفاع طفيف في أسعار القمح الروسي بعد صعود الروبل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 03:21 مساءً - ارتفعت أسعار تصدير القمح الروسي بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بدعم من قوة الروبل، حسبما قالت شركة الاستشارات الزراعية الروسية ‭‭)‬‬إيكار‭‭(‬‬ اليوم الاثنين، مضيفة أن الصادرات تسارعت مع وصول المحصول الجديد.

ارتفعت أسعار تصدير القمح الروسي بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بدعم من قوة الروبل، حسبما قالت شركة الاستشارات الزراعية الروسية ‭‭)‬‬إيكار‭‭(‬‬ اليوم الاثنين، مضيفة أن الصادرات تسارعت مع وصول المحصول الجديد.

وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي توضيحا يطمئن البنوك وشركات الشحن والتأمين بأن التعاملات مع صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية لن تمثل خرقا لعقوبات واشنطن على موسكو.

وقالت "إيكار" في مذكرة إن التجار يدرسون هذا التوضيح بتفاؤل وحذر شديدين. وتتوقع الشركة حاليا أن تصدر البلاد أكثر من مليوني طن من القمح هذا الشهر.

وأضافت "إيكار" أن الأسعار الروسية للقمح الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5 ‬‬بالمئة للتوريد من موانئ البحر الأسود ارتفعت بمقدار دولارين إلى 360 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت شركة سوفيكون الاستشارية نقلا عن بيانات الموانئ، إن روسيا صدرت 500 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي، بزيادة عن 340 ألف طن في الأسبوع السابق. وأضافت أن أسعار القمح للإمدادات الوشيكة تراوحت بين 355 و360 دولارا للطن.

وشهدت أسعار القمح العالمية في الأيام الماضية تراجعات كبيرة بعد الإعلانات الصادرة من روسيا وأوكرانيا بشأن توقيع اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي توقفت منذ اندلاع العمليات العسكرية في 24 فبراير الماضي، وتأكيد الولايات المتحدة الأميركية أنها لن تفرض عقوبات على الشحنات أو المشتريات من الحبوب أو الأسمدة الروسية في محاولة لتخفيف مخاوف الأمن الغذائي التي ظهرت على مستوى العالم.