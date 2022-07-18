الحرائق تصل إلى حقول الحبوب فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات الإسبانية، دمرت الحرائق حوالى 4400 هكتار من الأراضى هذا الأسبوع، كما اضطر حوالى 2300 شخص إلى الفرار بسبب حرائق الغابات التى انتشرت فى تلال ميخاس.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فى معظم أنحاء البر الرئيسى للبلاد، على أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة فى مدينة لوجرونو الشمالية، و40 درجة فى مدريد وإشبيلية، فى الجنوب.
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