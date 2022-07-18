رئيس الوزراء الإيطالى يصل الجزائر

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائرى رئيس الحكومة الإيطالية بمقر الرئاسة لإجراء محادثات ثنائية، قبل أن يفتتح دراجى برفقة نظيره الجزائرى اجتماع منتدى الأعمال (الجزائرى – الإيطالى) الذى سينطلق اليوم، بالمركز الدولى للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.
يذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية لرئيس الحكومة الإيطالية إلى الجزائر خلال 3 أشهر، وتأتى بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية وإطلاق منتدى رجال الأعمال المشترك بين البلدين.
يشار إلى أن الجزائر أعلنت الجمعة الماضية، زيادة حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا بـ4 مليارات متر مكعب إضافية، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.
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