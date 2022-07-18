عاجل- رئيس الإمارات يصل إلى قصر الإليزيه

جدة - نرمين السيد - وفى أول وجهة دولية منذ توليه المنصب فى 14 مايو الماضى، سيلتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى قصر الإليزيه، قبل أن يجتمع بمسؤولين فرنسيين آخرين بينهم رئيسة الوزراء.

ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، إضافة إلى تعزيز التعاون فى قطاعات التعليم والطاقة والنقل.