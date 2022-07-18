جدة - نرمين السيد - وكتب ميشيل فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "أرحب بالاتفاق السياسى للمجلس الأوروبى بشأن الدفعة الخامسة إلى أوكرانيا فى إطار الآلية الأوروبية للسلام". وأشار إلى أن حجم الدعم الخاص بالمعدات العسكرية المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية يبلغ 2.5 مليار يورو الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء جديد من المجلس الأوروبى لدعم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.