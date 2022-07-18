كوريا الشمالية: نقترب من نهاية أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، إن البلد الآسيوى فى سبيلها إلى نزع فتيل أزمة أول تفش لفيروس كورونا "كوفيد-19"، فى حين تكافح جاراتها فى آسيا موجة إصابات جديدة بسبب متحورات أوميكرون.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت كوريا الشمالية إن 99.98% من مرضى الحمى لديها، والبالغ عددهم 4.77 مليون مريض منذ أواخر أبريل الماضى، تعافوا تمامًا، إلا أنها لم تنشر أرقام للإصابات الإيجابية بسبب نقص فى الفحوص. وقالت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية: "تحسنت حملة مكافحة الجائحة إلى حد نزع فتيل الأزمة أخيرا بشكل كامل"، لافتة إلى تسجيل إصابة 310 أشخاص آخرين بأعراض الحمى. بينما تشكك منظمة الصحة العالمية فى بيانات كوريا الشمالية، حيث أعلنت فى الشهر الماضى أنها تعتقد أن الوضع يزداد سوءًا وليس تحسنًا، وسط غياب للمعلومات من مصادر مستقلة، وقال محلل إن إعلان كوريا الشمالية الأخير يمكن أن يكون تمهيدًا لاستئناف تبادلاتها التجارية الدولية التى عرقلتها الجائحة.

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