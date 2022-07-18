رغم أزمة الطاقة.. الاتحاد الأوروبى يتعهد بتشديد العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، على أنه "لا يجب أن يكون هناك شك فى التزامهم بفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا"، وذلك بالرغم من توتر شديد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا.





وفى تصريحاته قبيل انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبى، إن "الاتحاد الأوروبى لن يتوقف عن دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا". ويلتقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، اليوم، لبحث حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، من بينها حظر صادرات الذهب الروسية من التكتل، وتعزيز تطبيق الإجراءات العقابية الحالية.

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