نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة المستفيدين تُجدد التذكير بـ جدول رواتب حساب المواطن الجديد 1444 بعد قرار الملك بصرف الدعم الإضافي لتلك المدة! في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن جدول رواتب حساب المواطن، بالإضافة إلى الإعلان عن وجود زيادة ملكية تم صدورها بمرسوم ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين تستمر حتى نهاية العام بمعدل 6 شهور، وذلك في اليوم الرابع من شهر يوليو الحالي للمواطنين السعوديين، وذلك لإعانتهم على تخطي الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع مؤخراً نوافيكم بكافة التفاصيل في السطور المقبلة فتابعوا معنا.

جدول رواتب حساب المواطن

جدول رواتب حساب المواطن يتدرج من 1 فرد إلى 15 فرد للأسرة، كما يختلف باختلاف أعمار التابعين وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة كان الفرد التابع قد تخطى 18عاماً فأنه يحصل على راتب أكبر من الفرد الذي لم يبلغ 18 عاماً، بجانب تحديد الحد الأدنى للاستحقاق لكافة المستفيدين والمقدر قيمته ب 300 ريال سعودي.

مقدار الزيادة الملكية في حساب المواطن

تم الكشف من قبل المختصين عن مقدار الزيادة الملكية في حساب المواطن للمستفيدين والتي تستمر لمدة 6 شهور، وتمثلت قيمة الزيادة فيما يلي:

يبلغ مقدار زيادة العائل 720 ريال سعودي.

بينما يبلغ مقدار زيادة التابع الأكبر الذي تخطى 18 عاماً 360 ريال سعودي.

يبلغ مقدار الزيادة للتابع الأصغر من 18 عاماً 216 ريال سعودي.

وعلى جانب آخر تستمر هذه الزيادة حتى الدفعة الخاصة بشهر ديسمبر القادم، ولن يتم إيقاف الزيادة حتى ذلك الوقت وذلك بناءً على ما ورد من قبل الإدارة المسؤولة عن برنامج حساب المواطن بالإضافة إلى بلوغ مقدار الزيادة الملكية 70% والمقدرة بثمانية مليارات ريال سعودي بشكل إجمالي.

تفاصيل بشأن حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن أحد برامج الدعم المعتمدة من قبل الحكومة السعودية لتخطى التأثيرات الناتجة عن التوسع الاقتصادي ومواكبة رؤية المملكة 2030 وذلك للأفراد ذات الدخل المتوسط والمنخفض بهدف توفير الدعم لهم عن طريق إيداع رواتب في حساب المواطن، وجدير بالذكر أن راتب حساب المواطن يتفاوت من فرد لآخر في العائلة.

وذلك في حالة كونه رب الأسرة أو فرد مستقل أو معال، كما يتم إيداع مبلغ حساب المواطن، وفقاً لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، وتلك المعونة الشهرية من برنامج حساب المواطن مستمرة منذ إطلاق الخدمة، وتم إعادة فتح التسجيل من جديد بأمر ملكي مباشر من الملك سلمان.