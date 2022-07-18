نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاسبه التقديرية لحساب المواطن 1444 ca.gov.sa وكم مبلغ الدعم الإضافي لكل فرد وفقًا لآخر أمر ملكي في المقال التالي
برنامج حساب المواطن يُعتبر أحد البرامج المُقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يهدف لتقديم الدعم للكثير من المواطنين ولكن وفق لشروط وضوابط مُعينة مُحددة من قبلها، فهو يُساهم في تحسين مستوى المعيشة لكافة الأشخاص المستفيدين من البرنامج، واليوم سوف نوضح لكم الحاسبه التقديرية لحساب المواطن 1444 والمزيد من التفاصيل الآخرى.
الحاسبه التقديرية لحساب المواطن 1444
يُمكنك التعرف على قيمة المبلغ المستحق للمواطن بواسطة الحاسبة التقديرية لحساب المواطن وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي بالتفصيل:
- انتقل مباشرةً إلى رابط موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa.
- النقر على خانة الحاسبة التقديرية ثم حدد الحالة الخاصة بالمستفيد هل مُسجل أم لا.
- بعد ذلك حدد سواء كان فرد مستقل أم رب أسرة.
- أضف جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.
- النقر بعد ذلك على خانة الحساب ثم قم بمراجعة مبلغ الدعم التقديري.
كم مبلغ الدعم الإضافي لكل فرد؟
بعقب أخر قرارات من قبل خادم الحرمين فأن الدعم الإضافي لكل فرد من الأفراد المستفيدين جاء على النحو التالي:
- تصل قيمة الدعم الإضافي لرب الاسرة لـ 720 ريال سعودي.
- أما قيمة الدعم الإضافي للشخص التابع في حساب المواطن وكان عُمره يتجاوز الـ 18 عام فيصل مبلغ الدعم لـ 360 ريال سعودي.
- قيمة الدعم الإضافي التابع وكان عُمره أقل 18 عام فيصل لـ 216 ريال سعودي.
خطوات الاعتراض المالي في حساب المواطن
يُمكنك الاعتراض في حساب المواطن عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:
- انتقل مباشرةً إلى رابط برنامج حساب المواطن.
- سجل دخول عبر حساب المواطن ثم أنقر على الدفعات المالية.
- اختر تقديم اعتراض ثم أنقر لاختبار نوع الاعتراض.
- اضغط أخيرًا على إرسال طلب الاعتراض.
طريقة التسجيل في حساب المواطن الجديد
يُمكنك التسجيل في حساب المواطن عقب إعادة فتحه بأمر ملكي عن طريق الآتي:
- انتقل مباشرةً إلى رابط حساب المواطن الرسمي.
- أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.
- سوف تصلك رسالة عبر هاتفك أدخل كلمة المرور.
- أكمل الطلب ثم أدرج جميع البيانات الخاصة بك بدقة كاملة.
- راجع البيانات وتأكد من صحتها ثم أنقر على الإقرار بصحة البيانات.
- النقر على خانة تقديم طلب التسجيل.
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