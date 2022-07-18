وزارة التربية السورية moed.gov.sy اعرف نتائج التاسع سوريا 2022 الدورة الاولي بالاسم ورقم الاكتتاب لجميع المدن السورية

نتائج التاسع سوريا وزارة التربية السورية moed.gov.sy لاتزال تلقي اهتمامًا كبيرًا من قبل طلاب المرحلة الاعدادية والشرعية خلال الأيام الجارية بعد انتهاء ماراثون الامتحانات قبل بداية عيد الأضحى المبارك، وتزامنت عمليات تصحيح نتائج التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب مع أداء الطلبة امتحاناتهم يومًا بيوم؛ حتى يتعجل صدور النتائج للقضاء على القلق لدى أولياء الأمور، لا سيما أن تاسع سوريا 2022 من أكثر الشهادات أهمية، وقد أشارت مواقع إخبارية عديدة عن موعد استخراجها إلا أن الصفحة الرسمية للوزارة لم تحدد يومًا بعينه وما هى إلا إحتمالات فقط قد تحدث أو لا تحدث، ولكن من خلال تتبعنا تأكدنا أن وزير التربية الدكتور دارم طباع سيعلن غدًا الثلاثاء عن التوقيت النهائي لصدورها بعد إعتمادها رسميًا عبر قناة سوريا الإخبارية، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية السورية في هذا التقرير.

نتائج التاسع سوريا وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يترقب تفعيل رابط لاستخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2022 أكثر من 324 ألف طالب وطالبة من جميع مدن الجمهوريه السوريه، وأشارت مصادر تابعة لوزارة التربيه بأن معدلات النجاح لهذا العام الدراسي قد ارتفعت مضاهاة بالسنة الدراسية الماضية، وقد مرت الامتحانات على ما يرام دون وجود مشكلات كبيرة وسط الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة، ولكن على الجانب الآخر كانت هناك بعض الشكاوى حول صعوبة امتحان الرياضيات وعليه قررت لجان التصحيح مراعاة ذلك في التدقيق بإجابات الأسئلة لتكون الدرجات في صالح الطالب، ومن ثم نستعرض رابط برنامج نتائج التاسع 2022 للكشف عن النتيجه.

نتيجة الصف التاسع 2022 عبر وزارة التربية السورية بوابة النتائج الامتحانية

يمكنك أخي الطالب استخراج نتيجة التاسع في سوريا بسهولة دون أي مشكلات عبر الخطوات البسيطة الآتية:

الذهاب إلى موقع وزارة سوريا التعليمية الالكتروني.

الالكتروني. ادخل الاسم كاملًا كما هو مدون في شهادة الميلاد الخاصة بك.

اكتب رقم الاكتتاب.

سيتطلب منك النقر على خيار نتائج الامتحانات.

ومن القائمة المنسدلة اختر نتائج التعليم الأساسي.

حدد الآن المحافظة التابع لها.

الضغط على ايقونة عرض النتيجه.

ستنتقل إلى واجهة آخرى جديدة بها الدرجات كاملة لكل المواد الدراسية التي أديت امتحانها.

وتستطيع أيضًا استخراج نتيجه moed gov sy 2022 التاسع من خلال التطبيق الرسمي لهواتف الآندرويد وآيفون.