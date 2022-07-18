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عمر شويل - جدة moe.gov.sd رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ، لا يزال البحث عن “نتيجة شهادة الخرطوم الأساسية 2022” جاريًا لطلبة ولاية الخرطوم حيث يرغب طلاب الصف الثامن في معرفة النتائج النهائية للتأهل للمرحلة الثانوية التي تعد جسرًا للحياة الجامعية والصف الثامن يعيش الطلاب في حالة من القلق والإرهاق بسبب انتظار النتيجة ، حيث إنها على وشك الظهور خلال الفترة القادمة ، حيث يتم استخدام عبارة “أساس ج” للإشارة إلى شهادة التأسيس.

رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم

يمكن استخدام هذه الخطوات للاستعلام عن النتيجة:

نتيجة شهادة الأساس في السودان 2022 Result esudan gov sd

يترقب طلاب الصف الثامن بولاية الخرطوم ظهور المحافظ في المؤتمر الصحفي للإعلان عن اعتماد نتيجة شهادة الاساس وأسماء أوائل الطلاب بولاية الخرطوم ، حيث أكدت المصادر أن أعمال التصحيح التي أخذت كاملة الشهر لإكماله ، بعد انتهاء الاختبارات في مايو من العام الماضي النتائج ستكون متاحة قريبا.

ويجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يجب النقر فوق “نتيجة شهادة مؤسسة ولاية الخرطوم”.

أدخل جميع التفاصيل الخاصة بك ، بما في ذلك اسمك ورقم المقعد.

املأ رمز التحقق.

انتظر حتى تظهر نتيجة البحث بعد النقر على “بحث”.

بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام ، والتي بدأت في 22/5/2022 ، يبحث طلاب الصف الثامن في السودان بشكل أساسي عن رابط لنتائج الشهادة الأساسية 2022 ومن المنتظر إعلان النتيجة قبل نهاية الشهر الجاري ، عقب استكمال عمليات التصحيح.

نتائج الاساس في السودان moe.gov.sd

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كما تعد الشهادة الأساسية في السودان من الشهادات الأساسية للغاية التي يكسبها الطالب خلال مراحل تعليمه ، حيث يمكن الادعاء بأنها المرحلة التي تؤهل الطلاب لدخول المرحلة الثانوية ، حيث تساعد الطلاب على تعلم المهارات فيها جميع المجالات الأكاديمية من أجل إنهاء باقي المراحل التعليمية.

نتيجة شهادة الأساس 2022 في السودان

تهدف وزارة التربية والتعليم السودانية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للطلاب بالإضافة إلى ذلك ، فقد حاولت الحفاظ على سلامة الجميع بسبب القلق من فيروس كورونا وتوفير الوقت “رابط نتائج شهادة مؤسسة ولاية الخرطوم 2022”.

سيتم الإعلان عن موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي 2022 السودان قريبًا حتى يتمكن الطلاب من استعادتها باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم من موقع الوزارة يهدف الموقع إلى عرض نتائج شهادة التعليم الأساسي السودان 2022 لجميع الطلاب في جميع مراحل الدراسة.