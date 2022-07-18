نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البريفيه لبنان 2022 استخراج نتائج البريفية الرسمية المهنية 2022 في المقال التالي
نتائج البريفيه لبنان 2022 لقد أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم اللبنانية أنه قد تم الانتهاء من جميع التصحيح في المواد الدراسية ولم يتبقى سوى عملية تقييم وجمع الدرجات لجميع طلاب وطالبات المدارس المتوسطة في لبنان بالإضافة إلى اعلنت ان نسب النجاح مرتفعة في هذا العام الامر الذي اثار بعض الاطمئنان للطلاب والطالبات وذلك مقارنة بالسنوات السابقة، واعلنت الوزارة ان النتائج سوف تكون رسميا من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وذلك كثيرا على الطلاب للحصول عليها دون الخروج من المنزل من خلال موقع ثقفني.
نتائج البريفيه لبنان 2022
سوف يتم الاعلان بشكل رسمي عن نتائج امتحانات البريفيه في لبنان 2022 لجميع المدارس في مختلف مدن لبنان الكترونية من خلال الفترة القليلة القادمة فقد تداولت عدة أخبار و مصادر مؤكدة من وزارة التعليم أن النتائج سوف تظهر بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، لذلك يترقب جميع الطلاب والطالبات في حالة من الخوف والتوتر، لظهور النتائج لانهم يرغبون في معرفتها بشكل سريع للاطمئنان على درجاتهم فهي من أحد المراحل المهمة في حياة الطالب التعليمية والتي يعطيها الطالب أهمية كبيرة في بعض المجهود أكثر، وكذلك اولياء الامور يحثون أبناءهم على الاهتمام بها للحصول على أعلى الدرجات والتقدم بها.
كيفية استخراج نتائج البريفيه 2022
يستطيع جميع الطلاب والطالبات في لبنان بالمرحلة المتوسطة أن يطلعوا على نتائجهم البريفيه 2022 من خلال بعض الخطوات البسيطة حيث ان الوزارة اعلنت انها سوف تكون إلكترونيا باستخدام الخطوات التالية
- اولا يبدا الطالب وولي الأمر بالضغط على رابط موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في لبنان.
- ثم يضغط على تسجيل الدخول.
- ثم يحدد نتائج البريفيه 2022 من بين النتائج التي سوف تظهر له.
- ثم يحدد دورة 2022 ويدخل رقم المترشح بطريقة صحيحة.
- ثم بعد ذلك يمنع جميع البيانات المطلوبة منه ويضغط في كلمة بحث بالنهاية.
- سوف تظهر له نتيجة البريفيه لعام 2022 بشكل مفصل ويستطيع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور اطمئنان عنها بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجه إلى الخروج من المنزل أو ازدحام على المدارس من قبل الطلاب والطالبات وفقا لتعليمات الموجهة من الوزارة على صحتهم وتسهيلا للامور عليهم.
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