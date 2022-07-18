أكثر الألعاب شهرة طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت ومميزاتها Minecraft

تعد لعبة ماين كرافت من أكثر الألعاب شهرة فى عالم الألعاب حيث كانت تعمل قديما على أجهزة الكمبيوتر فقط، ولكن قامت الشركة المطورة لها بتطوير اللعبة حتى يتمكن اللاعبين بالقيام بتحميلها والاستمتاع بها من خلال أجهزة الهواتف الذكية، كما أنه تم إضافة الكثير من الأمور الجديدة بها والعديد من الشخصيات التي تزيد المتعة في لعبة الفيديو ماين كرافت، وتتصارع العديد من محبي العاب القتال في البحث عنها وذلك بعد أن تم تحديث اللعبة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن ذلك من قبل الشركة المطورة.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت

يبحث الكثير من عشاق ألعاب الفيديو عن طريقة القيام بتثبيت لعبة ماين كرافت لكي يتمكنوا من اللعب من خلال الهاتف دون الحاجه الى فتح الكمبيوتر والخطوات التي يمكن استخدامها في التثبيت وهي:

أولا يجب توصيل الهاتف المحمول بالإنترنت لكي تتمكن من القيام بتحميل اللعبة.

بعد ذلك قم بفتح المتجر الالكترونى الخاص بالاندرويد او الايفون وفي مربع البحث قم بكتابة لعبة ماين كرافت.

بعد ذلك ادخل على الصفحة الخاصة باللعبة وقم بالضغط على كلمة تثبيت الموجودة في الصفحة.

بعدها قم بالانتظار بضع دقائق لكي يتم الانتهاء من تحميل اللعبة وتثبيتها على الهاتف.

بعد الانتهاء من عملية التحميل قم بفتح اللعبة واكتب العمر الخاص باللاعب والأمس وأختر الشخصية التى سيتم استخدامها عند القيام باللعب.

مميزات لعبة ماين كرافت

تتميز لعبة ماين كرافت بالعديد من المميزات التي تجعلها اللعبة الأفضل على الإطلاق فى عالم الفيديو وأهم هذه المميزات هي :