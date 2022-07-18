رابط استخراج نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 جميع الولايات .. موقع نتائج شهادة الاساس في السودان

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عمر شويل - جدة نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم ، في جميع ولايات السودان حيث أنهى الطلاب أداء الامتحانات وفق جدول وزارة التربية والتعليم السودانية تجري عمليات التصحيح مباشرة في جميع اللجان، وانتهت محافظة نهر النيل من تصحيح الامتحانات وتحميلها عبر النظام الإلكتروني يبحث آلاف الطلاب والطالبات عن موعد إعلان نتائج شهادة التأسيس للصف الثامن لعام 2022.

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من ناحية أخرى، قد تنظم وزارة التربية والتعليم السودانية مؤتمراً خاصاً يعلن فيه موعد النتائج كما ذكّرت الوزارة التلال بضرورة متابعة الطلاب للمدارس المرتبطة بالولايات التي يدرسون فيها لتحميل الكشوفات المتخصصة في تقديم نتائج الطلاب لشهادة التأسيس أو شهادة الصف الثامن في السودان.

نتيجة الشهادة الأساسية 2022 السودان

أكدت وزارة التربية والتعليم بدولة السودان أن إعلان نتيجة شهادة التأسيس يقع مركزيا في جميع ولايات السودان تعلن النتائج في كل ولاية وفق ختام التصحيح والتدقيق ومراجعة الضوابط واعتماد النتيجة من قبل الحاكم في كل ولاية نتيجة شهادة الاساس للولاية الشمالية طلاب الصف الثامن بولاية الخرطوم في انتظار النشر الرسمي للنتائج النهائية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الاساس في الخرطوم 2022

يُعتقد أن المرحلة الأساسية في النظام القديم قد انتهت في العام الدراسي 2022 لأن الوزارة ستبدأ في استخدام المرحلة المتوسطة الجديدة في السودان اعتبارًا من العام الدراسي التالي تصدر وزارة التربية والتعليم النتائج الأساسية في كل ولاية من الولايات السودانية على حدة لأن مواعيد انتهاء الامتحانات تختلف.

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بما أن هذه هي السنة الأخيرة للمرحلة الأساسية التي تنتهي بالصف الثامن ، وستصبح المراحل المدرسية حينها ثلاث مراحل حسب السلم التعليمي ، تؤخذ الاختبارات الأساسية بعين الاعتبار للانتقال من المرحلة الأساسية إلى الثانوية. المرحلة (3.3.6). (ابتدائي ، متوسط ، ثانوي).

كما أوضحت الوزارة أن النتائج لن تعرض ككل لطلاب السودان ككل، بل سيتم عرض نتائج كل ولاية على حدة ومنفصلة لطلاب كل ولاية

وبحسب إعلان وزير التربية الجديد من خلال وزارة التربية والتعليم السودان ، فإن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية يتضمن الآن رقم المقعد تتوفر نتائج شهادة الثانوية السودانية للصف الثامن على الموقع moe.gov.sd.

نتيجة الصف الثامن 2022 كل الولايات

حيث تم الإعلان عن نتائج الشهادة السودانية 2022 لكل ولاية السودان معدلات التخرج من الثانوية العامة استخراج نتيجة شهادة الاساس ولايه الخرطوم السودان 2022 قريبا وهناك ولايات نسيتها الوزارة مثل سنار والوحدة وواراب، بحر الغزال، والاستوائية، وحرمان من الخدمات التعليمية، على عكس الخرطوم وجونقلي وكسلا وكردفان، وتسربت أنباء المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشهادة السودانية 2022.

نتائج شهادة الأساس 2022 السودان

نتائج الصف الثامن بولايتي الجزيرة والخرطوم، النتائج الأساسية ومتى سيتم إصدارها، شهادة التأسيس للعام الحالي، من المقرر الكشف عن نتائج امتحانات شهادة التأسيس لعام 2022 في أقرب وقت ممكن في ولايتي الأزرق النيل ونهر النيل والخرطوم، بينما تم إبلاغ الطلاب بولاية الخرطوم وأيضاً ولاية شهر النيل وولاية شمال كردفان بنتائج اختبار الشهادة الأساسية عبر موقع وزارة السودان المتخصص في النشر النتائج في الوقت الحقيقي.

وفي الخرطوم، أعلن مدير التعليم بالولاية، قريب الله محمد، انتهاء عمليات تصحيح أوراق طلاب الصف الثامن، وستصدر النتائج قريبًا.

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