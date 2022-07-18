المستشار الألمانى يطالب الاتحاد الأوروبى بتوحيد صفوفه

وفى مقال زائر نشر فى صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية، أمس الأحد، كتب المستشار الألمانى يقول إنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يوحد صفوفه فى كل المجالات التى لم يتوصل فيها إلى اتفاق حتى الآن، قائلاً: "على سبيل المثال فى سياسة الهجرة، وبناء دفاع أوروبى، وفى السيادة التكنولوجية والمرونة الديمقراطية".
كما أشار شولتس إلى أن الحكومة الألمانية ستقدم مقترحات محددة فى هذا الشأن "خلال الشهور المقبلة"، واصفًا الاتحاد الأوروبى بأنه "نقيض حى للإمبريالية والاستبداد"، وأن هذا هو السبب فى أنه "يمثل شوكة فى الحلق بالنسبة لحكام مثل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".
وحذر المستشار الألمانى من أن "الخلاف الدائم والشقاق الدائم بين الدول الأعضاء يضعفنا، ولهذا السبب فإن الرد الأهم من أوروبا على التحول الزمنى هو الوحدة، ويجب علينا حتما أن نحافظ عليها ونعمقها"، مطالبًا بإنهاء "العرقلة الأنانية لقرارات أوروبية من قبل بعض الدول الأعضاء".
ورأى السياسى الاشتراكى الديمقراطى، أن الاتحاد الأوروبى لن يكون بمقدوره تحمل حقوق النقض الوطنية "فيتو" إذا أراد استمرار الاستماع إليه فى عالم من القوى العظمى المتنافسة، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبى جذاب بدرجة لم يصل إليها من قبل أبدًا، فهو منفتح على أعضاء جدد، وسيصلح نفسه فى ذات الوقت".
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