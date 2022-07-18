العالم اليوم - تركيا تسجل عجزا "غير مسبوق" بالموازنة العامة في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 01:18 مساءً - أظهرت الموازنة العامة للحكومة المركزية التركية عجزا قدره 31 مليار ليرة (حوالي 1.77 مليار دولار) في يونيو حزيران وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية، بعجز أولي 18.3 مليار ليرة.

وفي النصف الأول من العام سجلت الموازنة العامة فائضا قدره 93.6 مليار ليرة وبلغ الفائض الأولي 228.2 مليار ليرة. وكانت الموازنة العامة التركية حققت في مايو الماضي، فائضا بلغ 143.9 مليار ليرة (نحو 8.41 مليارات دولار). وبلغت نفقات الموازنة بين يناير ومايو الماضيين، بلغت 959.8 مليار ليرة (نحو 56.41 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات تريليونا و84.4 مليار ليرة (نحو 62.8 مليار دولار)، بحسب وزارة الخزانة والمالية التركية. وأشارت الوزارة إلى أن إيرادات الموازنة العامة في مايو الماضي ارتفعت 203.9 بالمئة، محققة نحو 18.64 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2021، فيما زادت النفقات 47.3 بالمئة مسجلة حوالي 10.17 مليارات دولار.

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