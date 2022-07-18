نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 بلس ليمتد بـ600 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بفئاتها الثلاثة المتميزة ، لا تزال شانجان cs95 تخطف الأنظار سواء على صعيد التصميم الخارجي أو الداخلي أو السعر. وبالرغم من المزايا التي احتوت عليها سيارة cs95 موديل 2022 جاءت السيارة الجديدة cs95 موديل 2023 في نفس الجيل تقريبًا بمزايا حصرية. السعر ليس هو وجه الإبهار الوحيد في سيارات شانجان سواء الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي. حيث لا تزال الشركة الصينية الشهيرة تعتمد الفئات المختلفة من السيارة رغم الفوارق البسيطة بين شانجان بلس ليمتد وشانجان بلس سمارت وشانجان بلس ترند. وتتفق السيارات الثلاثة في أنها ذات نظام الدفع الأمامي. فيما تتباين في سعة المحرك حيث تأتي بلس ترند بمحرك سعة 1.5 لتر أصغر من محركي الفئتين الأخيرتين.

مواصفات شانجان cs95 بلس ليمتد

تعتبر شانجان CS75 PLUS Limited 2023 هي أعلى فئات cs95 وهي ذات دفع أمامي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر. تتميز السيارة بمحركها القوي الذي يولد 233 حصان مع 360 نيوتن من عزم الدوران. وهو نفس قوة محرك شانجان cs95 بلس سمارت رغم فارق السعر الذي يصل إلى 10 آلاف ريال تقريبا.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع مقاعد من الجلد. فضلا عن خاصية التشغيل عن بعد والاصطفاف الذاتي. السيارة تعتمد العديد من التقنيات الذكية الأخرى التي تضفي على القيادة المزيدة من الراحة والمتعة. كما تأتي cs95 بلس ليمتد مع نظام تثبيت السرعة وفتحات تكييف بالصف الثاني.

سعر شانجان CS75 PLUS Limited 2023

يبدأ سعر شانجان CS75 PLUS Limited 2023 في السعودية عند 95 ألف ريال. غير شامل الضريبة ويصل إلى 109 ألف ريال بعد الضريبة المضافة. هذا السعر يأتي في حزمة من العروض تختلف حسب الوكيل. حيث يقدم وكيل شانجان صيانة مجانية لمدة سنتين أو 55 الف كلم لدى الوكيل.

تقسيط شانجان cs95 في السعودية

يمكن تقسيط cs95 بسعر يصل إلى900 ريال شهريًا كما يمكن التقسيط عند 800 ريال أو 600 ريال. يتوقف الأمر على الدفعة المقدمة. في حال تم دفع 600 ريال على مدى 60 شهرًا يصل القسط إلى 36 ألف ريال. المبلغ الباقي يوزع على دفعتين . الدفعة الأخيرة لا تزيد على 40 % من ثمن السيارة أي 50 ألف ريال تقريبًا وباقي الثمن يسدد مقدمًا.