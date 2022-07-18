نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل في دبلومات معهد سرب التقني للخطوط الحديدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب عن بدء التقديم في برامج الدبلوم للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية لجميع خريجي الثانوية العامة، وستكون فترة التدريب 18 شهر، تشمل مرحلتين من التعليم والتدريب النظري والتطبيقي، منها التدريب على رأس العمل لمدة 6 أشهر، مما يتيح بتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة بقطاع الخطوط الحديدية.

وأعلن مدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير، أن البرنامج يهدف إلى توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، وتمكين الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات النوعية، وفي حالة القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدية يعمل البرنامج على التوظيف المباشر، ويتيح للموظف التسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازة السنوية المدفوعة.

وتمتد فترة التقديم على البرنامج حتى 30 من يوليو 2022 خلال الرابط الرسمي لموقع سرب، وستكون بداية مرحلة التدريب من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، وسنقدم لكم الآن شروط التقديم على برنامج التدريب الخاص بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.

شروط التقديم على برنامج التدريب بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

التقديم متاح فقط للسعوديين في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة.

يجب الحصول على اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70%.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم عن 22 عام ولا يقل عن 18 عام.

يجب أن يقوم المتقدم باجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبيا.

مميزات التقديم على معهد الشركة السعودية للخطوط الحديدية

يوفر معهد الخطوط الحديدية سرب العديد من المميزات عند فترة التدريب لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم التقنية الكهربي للعمل في وظيفة فني اتصالات وإشارات في الخطوط الحديدية، وأهم المميزات التي يقدمها البرنامج هي: