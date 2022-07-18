استطلاع: معظم الأمريكيين قلقون بشأن اقتصاد بلادهم بسبب التضخم

جدة - نرمين السيد - وأشار المشاركون فى الاستطلاع الذى أجرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إلى أن هذه النسبة هى أعلى بـ6% عن استطلاع سابق أجرى فى مايو الماضي، كما أنه يتضمن نسبة 67% ممن أبدوا قلقا بالغا، و25% عبروا عن قلقهم الشديد، بعد الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم فى الولايات المتحدة إلى 9.1%.
ومن ناحية أخرى، وبشأن معدل الرضا الشعبى عن أداء الرئيس الأمريكى جو بايدن، وبلغ 59%، إلا أنه حصل أيضا على نسب متراجعة نسبيا بشأن استجابته لمشكلات التضخم 73%، والاقتصاد 68%، والهجرة 61%، والأسلحة 59%، والطاقة بـ57%.
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