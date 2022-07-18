الاتحاد الأوروبى: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت

جدة - نرمين السيد - شدد مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، على أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت"، معربًا عن أمال بالتوصل لاتفاق لفتح ميناء أوديسا هذا الأسبوع.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل: "إن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق"، الذى يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. وكان بوريل وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الإثنين، لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، والذى تم تخصيصه لبحث الأزمة الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق، أن "مقترحات روسيا حظيت عموما بتأييد المشاركين فى المشاورات"، مضيفًا أن المستقبل القريب سيشهد انتهاء العمل على صياغة وثيقة نهائية تحت عنوان "مبادرة البحر الأسود".

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