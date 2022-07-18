كندا ترسل توربين «نورد ستريم» إلى ألمانيا تمهيدًا لسفره إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر روسية مطلعة، اليوم الإثنين، أن كندا أرسلت توربين خط أنابيب غاز "نورد ستريم" إلى ألمانيا، على متن طائرة، أمس الأحد، بعد الانتهاء من إصلاحه.





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