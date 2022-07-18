العالم اليوم - 70 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات وفرنسا في 10 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 12:21 مساءً - تشهد العلاقات التجارية بين الإمارات وفرنسا نموا مضطردا على مدار السنوات الماضية، ومن المقرر أن يبدأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة رسمية إلى فرنسا، اليوم الاثنين، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والطاقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال السنوات العشر الماضية من "2012 -2021" نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا بنسبة 8 بالمئة بعد أن ارتفع من 23.2 مليار درهم (6.3 مليار دولار) في عام 2012 إلى ما يزيد على 25.2 مليار درهم (6.9 مليار دولار) بنهاية عام 2021، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاءات إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا خلال العام الماضي فقط ارتفع بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع عام 2020 الذي بلغ خلاله نحو 19.7 مليار درهم (5.4 مليار دولار).

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم (ما يعادل حوالي 70 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة الصادرات غير نفطية من دولة الإمارات إلى فرنسا أكثر من 5.16 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، وإعادة الصادرات بأكثر من 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، فيما بلغت قيمة واردات الإمارات من فرنسا 228.9 مليار درهم (62.3 مليار دولار).

وجاءت الحلي والمجوهرات وأجزاؤها في المركز الأول ضمن أهم 5 سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2021 بقيمة 2.46 مليار درهم تلتها لوحات فنية وصور منفذة يدويا بـ 2.33 مليار درهم، ثم العطور ومياه التجميل بقيمة 1.73 مليار درهم تلتها عنفات نفاثة ودافعة وغازية بقيمة 1.37 مليار درهم تلتها أدوية وعقاقير طبية بـ 1.3 مليار درهم.

وشملت أهم 5 سلع تم تصديرها إلى فرنسا خلال عام 2021 قوارير كبيرة وقناني حفظ السلع بقيمة 94.3 مليون درهم، ومكونات الأجهزة بـ 55.9 مليون درهم، وخشب خام بقيمة 45.4 مليون درهم، والسجائر والتبغ بـ 29.5 مليون درهم، ومضخات ورافعات للسوائل بقيمة 26.3 مليون درهم .

وتضمنت قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى فرنسا خلال العام 2021 مكونات الأجهزة بقيمة 705.8 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بـ 265.8 مليون درهم، وسيارات سياحية وسيارات نقل أفراد بقيمة 141.7 مليون درهم، وعطور ومياه تجميل بأكثر من 125 مليون درهم، وطائرات وطائرات عامودية "هليكوبتر" ومكونات أقمار صناعية وسفن فضائية بقيمة أكثر من 121 مليون درهم.

وتعمل الإمارات وفرنسا على تعزيز فرص التجارة والاستثمار بينهما، حيث جرى توقيع اتفاقيات ضخمة بين الجانبين بقيمة تتجاوز 15 مليار يورو أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات في ديسمبر 2021.