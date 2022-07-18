نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلكترونياً .. نتائج فحص كورونا الأردن عبر المنصة الالكترونية للخدمات الطبية الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج فحص كورونا الأردن، هي خدمة الكترونية تقوم بتقديمها دولة الأردن كجزء أساسي لمكافحة فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين، هذا وأن الخدمة أيضًا لديها إمكانية الحصول على كافة النتائج لفحص فيروس كورونا المستجد والمخزن عبر نظام ISEHA، وقد تم الإعلان عنها منذ العامين الماضيين ومع تفشي فيروس التاجي اللعين التي أصاب الكثير من الأفراد حول العالم، وتتوفر هذه الخدمة أيضاَ عبر تطبيق مجتمع واعي.

التواصل مع خدمة نتائج فحص كورونا الأردن

وفرت دول الأردن عدة طرق مختلفة من أجل التواصل معها والاستعلام عن نتائج فحص كورونا بالأردن وهي تتمثل في الأتي:-

البريد الإلكتروني: [email protected]

مركز اتصال الخدمات الحكومية: 80008001

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)

كيفية استخدام خدمة نتائج فحص كورونا الأردن

من الممكن القيام باستخدام خدمة فحص نتائج كورونا وفقًا للخطوات التالية:-

اضغط على “إبدأ الخدمة“.

أدخل معلومات المستخدم.

اتبع التعليمات وأدخل المعلومات المطلوبة.

المنصة الالكترونية للخدمات الطبية الملكية

أعلنت الهيئة الملكية للخدمات الطبية في الأردن عن إطلاق خدمة تفعيل خدمة طلب نتائج اختبار فيروس كورونا إلكترونيًا من خلال منصة الخدمات الإلكترونية RoyalMedicalServices.com، حيث تتيح هذه الخدمة للمدققين الذين قاموا باختبار فيروس كورونا الحصول على نتائج الاختبار إلكترونيًا في فترة زمنية قصيرة عند نشرها في المختبر، وتأتي هذه الخدمة ضمن برنامج التحول الرقمي المعتمد من قبل الخدمات الطبية الملكية لخدمة العملاء العسكريين الأردنيين والمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن نتائج فحص كورونا الأردن

حجز موعد فحص العمالة الوافدة الأردن

قبل أن تعرف نتيجة الفحص الصحي الخاص بك، عليك إجراء فحص منتظم أولاً، ولمعرفة كيفية حجز فحص طبي في الأردن، عليك إكمال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الصحة الأردنية.

الخيار الأول هو اختيار جنسيتك.

الخيار الثاني هو اختيار المدينة التي تعيش فيها، سواء كانت عمان، عاصمة الأردن، أو مدينة أخرى في الأردن.

اختر المركز الطبي الأقرب لك في المدينة التي تعيش فيها.

من قائمة المواعيد المتاحة، حدد الوقت الذي ترغب في زيارة المركز الطبي فيه.

اكتب رقمك الشخصي في جواز سفرك.

أيضاً اكتب اسمك

يرجى إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

انقر فوق خيار حفظ.

بعد ذلك سأذهب إلى العيادة في الوقت المطلوب دون تأخير.

مراكز الفحص الطبي للوافدين في الاردن

هناك العديد من مراكز الفحص الصحي للوافدين في الأردن، لكن يكفي ذكر المراكز الطبية في كل محافظة من محافظات الأردن، وتكون على النحو الآتي:-

مركز طبي في عاصمة عمان.

دائرة صحة ولاية الطفيلة.

دائرة صحة المفرق.

مديرية الصحة في العقبة.

عيادة مستشفى الأميرة بسمة في محافظة اربد.

دائرة صحة ولاية الكرك.

وزارة الصحة في جرش.

عيادة مادبا.

عيادة مستشفى الأمير فيصل في ياجوز محافظة الزرقاء.

استفسارات بخصوص نتائج الفحوصات الصحية للوافدين في الأردن

يمكن الاطلاع على نتائج الفحوصات الصحية للمغتربين الأردنيين عبر الإنترنت على النحو التالي:

الدخول للموقع الرسمي لوزارة الصحة.

الرجاء إدخال رقم وصولك.

انقر فوق “طلب” للاطلاع على نتائج الفحص الطبي الخاص بك.

ما هي المدة التي يستغرقها امتحان العمل في الأردن؟

يستغرق التحقيق مع القوى العاملة الأردنية يومين قبل الاستفسار عن فحص طبي للوافد الأردني، ويمكنك بعد ذلك تقديم شهادتك الصحية، حيث أصدرت وزارة الصحة شهادة طبية، يمكنك البدء في إصدار تصريح عمل في الأردن.

أخر تسجيل حالات كورونا في الأردن

أفادت وزارة الصحة الأردنية، أنه خلال الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين لعام 2022، تم الإبلاغ عن 2455 حالة إصابة بفيروس كورونا بين 9 و 15 يوليو، مقارنة بـ 2135 حالة في الأسبوع الوبائي السابق، حيث سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة في الأسبوع الثامن والعشرين، وارتفع عدد فحوصات “BCR” التي أجريت في ذلك الأسبوع من 30644 الأسبوع الماضي إلى 16948 بنسبة انخفاض بلغت حوالي 45٪ وكانت النتيجة الإيجابية 14٪ مقارنة بـ 6.9٪ في الأسبوع الوبائي السابق للاختبار.

كل ما تريد معرفته عن فحص كورونا الأردن

وتبين أن 27 حالة يتم علاجها حاليا بالمستشفى مقابل 15 حالة الأسبوع الماضي وبحسب التقرير، بلغ عدد الحالات النشطة 2231 حالة بنسبة 26 في المائة مقارنة بـ 1768 حالة الأسبوع الماضي، وأما بالنسبة لملفات التطعيم فبلغ عدد الجرعات أسبوعيا 799 مقارنة بـ 1803، و 607 مقابل 2082 للثانية، و 565 مقابل 1328 للثالثة وبلغ المجموع 2،070 مرة، بزيادة عن 5213 مرة في الأسبوع السابق وبانخفاض قدره 60٪ عن الأسبوع السابق.

جرعات فيروس كورونا الأردن

بلغ العدد الإجمالي للجرعات الأولى 4،806،658، أي ما يقارب 75.1٪ للمجموعة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبلغ العدد الإجمالي للجرعات الثانية 454،5299، بنسبة 71٪ للمجموعة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر وبلغت الجرعة الكلية للجرعة الثالثة 668749، والجرعة الكلية للمتلقي في الفئة العمرية 12-17 سنة 25٪ عند الجرعة الأولى 237622، 20٪ بالجرعة الثانية 202561، والعدد الإجمالي في الفئة العمرية 5-11 سنة هو الجرعة الأولى وبلغت نسبة المتلقين 289 والجرعة الثانية 210.