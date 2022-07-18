Hcshmool.ur.gov.iq رابط التقديم على المعين المتفرغ في العراق من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

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عمر شويل - جدة رابط التقديم على المعين المتفرغ، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء (28 يوليو 2022)، عن إطلاق استمارة إلكترونية تشمل الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمعينين بدوام كامل، حيث أن الوزارة قد أطلقت منصاتها الإلكترونية ليستفيد منها الكثير من المواطنين من هذه الفئات التي لهم الأحقية في التعيين، وتتمثل كافة التفاصيل في السطور التالية.

رابط استمارة التقديم على المعين المتفرغ 2022

توجد بعض الخطوات التي أوضحتها وزارة العمل العراقية والتي منها الأتي:-

تسجيل الدخول إلى بوابة الحكومة العراقية.

القيام بملء الاستمارة في الحقول المخصصة لذلك.

متابعة رابط الوزارة للإطلاع على التقارير.

يتم التقديم لشمول ذوي الاحتياجات الخاصة بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013

موعد التقديم على المعين المتفرغ

تقدم على موعد وظيفي بدوام كامل من خلال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة:

وقالت لجنة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة أن “طلبات الاستمارات الإلكترونية مجانية ودعت الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التسجيل لإدراجهم في امتيازات القانون 38 لعام 2013″، “النماذج الإلكترونية وتفاصيلها و30-6- 2022. ليكون هو الرابط الخاص لتقديمها بموجب اتفاق مع سكرتارية مجلس الإدارة (منصة أور) اعتبارًا من عام 2022 “، مضيفة أن “طلبات الاستمارات الإلكترونية مجانية ودعت الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التسجيل لإدراجهم في امتيازات القانون 38 لعام 2013″، “النماذج الإلكترونية وتفاصيلها و30-6- 2022 رابط لتقديمها بموجب اتفاق مع سكرتارية مجلس الإدارة (منصة أور).

الأشخاص الخاضعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كموظفين معينين

وفرت رعاية الشخاص بعض الشروط التي يجب استيفاءه وهي تتمثل في الأتي:-

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 50 عامًا

ألا يتقاضى راتبا من الدولة العراقية.

إذا كان الشخص الذي لا يعاني من إعاقة (أي كفيله) يتقاضى راتباً، فيجب ألا يكون حاصلاً على الحماية الاجتماعية.

تعيين الموظفين المعينين فقط لموظفي الخدمة المدنية

رواتب الموظفين بدوام كامل، وليس المعاقين

المعينون غير مؤهلين للتعيين من قبل العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد عمر محدد للأشخاص ذوي الإعاقة ليكون لديهم عمر محدد إذا تم تحديد ذلك، يمكنك ملء نموذج إعاقة الرعاية الاجتماعية.

رابط استمارة التقديم على المعين المتفرغ

هناك بعض المستندات الهامة من أجل التقديم في المعين المتفرغ بدولة العراق وهي تكون كالاتي:-

قم بعمل نسخة من بطاقة الهوية، وبطاقة السكن، والتقرير الطبي إن وجد، وتأكد من دقة البيانات قبل التقدم بطلب حجز بدوام كامل، وقم بتعبئة جميع الحقول، وأكدت أنني بحاجة لاستلامها.

بعض الملفات المطلوبة لملء طلب موعد بدوام كامل ليس لها رسوم لهذه الخدمة المجانية، بالإضافة إلى ساعات العمل مفتوحة في اليوم السابق للإعلان عن انتهاء الموعد.

طلب وظيفة بدوام كامل

لقد قدمنا ​​الشروط لتقديمها إليك، وقد أوضحنا المستندات التي يجب أن تكون متوفرة معك:

شهادة طبية للأشخاص ذوي الإعاقة (إن وجدت) بطاقة الإقامة يرجى ملء الحقول في النموذج. بعد استكمال الطلب، احفظ عملية التسجيل يجب تقديم المستندات بتنسيق jpg. يجب أن يكون التقرير الطبي بصيغة PDF.

التسجيل في المعين المتفرغ

يتم التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، يجب تحويل الملفات إلى pdf باستخدام برنامج خاص لذلك، وتكون باقي الملفات بتنسيق صورة عادي، ثم يتم رفعها وإصدار تعليماتنا، تم فتح السجلات والروابط مبكرًا في اليوم، وكان عصام عبد اللطيف التميمي مسؤولاً عن مكتب رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، بشفافية تامة ووضوح للبيانات، وأكد على ضرورة ملئها ويمنع العبث بإدخال بيانات غير صحيحة.